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Инцидент произошел в Усть-Яйвинском руднике

12 октября 2023, 06:59
Один человек погиб в результате обрушения крыши в камере Усть-Яйвинского рудника калийной шахты, которая принадлежит компании «Уралкалий». На момент происшествия в шахте находилось более 80 горняков.

По информации представителей компании «Уралкалий», инцидент произошел 11 октября в 23:16. В результате газодинамического явления с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника произошел обрушение крыши. Вследствие этого машинист горно-вымоечной машины погиб, пишет ФедералПресс.

Спасатели оперативно среагировали и эвакуировали персонал, который находился в безопасности. Врачи оказали всю необходимую помощь на месте происшествия. Из-за данного ЧП был задействован план ликвидации аварии.

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