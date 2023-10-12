Инцидент произошел в Усть-Яйвинском руднике

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
По информации представителей компании «Уралкалий», инцидент произошел 11 октября в 23:16. В результате газодинамического явления с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника произошел обрушение крыши. Вследствие этого машинист горно-вымоечной машины погиб, пишет ФедералПресс.
Спасатели оперативно среагировали и эвакуировали персонал, который находился в безопасности. Врачи оказали всю необходимую помощь на месте происшествия. Из-за данного ЧП был задействован план ликвидации аварии.