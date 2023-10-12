Инцидент произошел в Усть-Яйвинском руднике

По информации представителей компании «Уралкалий», инцидент произошел 11 октября в 23:16. В результате газодинамического явления с внезапным выбросом газа и горной породы при проходке комбайновой бригадой из двух человек вентиляционного штрека Усть-Яйвинского рудника произошел обрушение крыши. Вследствие этого машинист горно-вымоечной машины погиб, пишет ФедералПресс.