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HR-эксперт Алферова раскрыла, как понять, что вас собираются уволить

12 октября 2023, 06:00
Бывает так, что работника увольняют без предупреждения, что серьезно влияет на его планы и самооценку. HR-эксперт Яна Алферова рассказала, как можно заранее понять, что вас собираются уволить. Существуют определенные признаки, которые могут сигнализировать о неприятностях.

Первый признак — вас уже заменяют. Если вас перестали приглашать на собрания или больше не интересуются вашим мнением, это может быть поводом для беспокойства. Руководство также может начать собирать вашу подпись по разным поводам или записывать даже малейшие нарушения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еще один признак — от вас отдаляются. Некоторые коллеги могут прекратить общаться с вами, а работодатель может ограничить общение и свести его только к формальностям. Это тоже может указывать на то, что вас собираются уволить.

Также стоит обратить внимание на перемены, которые происходят вне рабочей сферы. Если вы замечаете такие изменения, то они тоже могут указывать на грядущее увольнение.

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