Эксперт: Врачи в поликлиниках не успевают принять всех пациентов с талонами

Саверский предлагает, чтобы администрация поликлиники направляла медсестер или других медработников для работы с очередями и поддержания порядка. Главный вопрос, который должен решаться как в случае спонтанной очереди, так и при регулировании со стороны администрации — это наличие острых больных, которые должны быть обслужены в первую очередь. А затем уже можно установить порядок для всех остальных пациентов, поскольку у каждого есть право обратиться к врачу. Но для разрешения этой ситуации необходимо разобраться. Если у человека нет острого состояния и он пришел без записи, его можно попросить прийти в другой раз, если очень много людей, или в другое время, когда будет поменьше народа.