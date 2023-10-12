Эксперт: Врачи в поликлиниках не успевают принять всех пациентов с талонами

Posted Сегодня, 20:45
Published Сегодня, 20:45
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Updated Сегодня, 20:48
Однако часто бывает так, что пациент, придя на прием в назначенное время, обнаруживает огромную очередь у кабинета врача. Все его попытки пройти «по талончику» вызывают конфликты с другими пациентами, которые уже долго сидят в коридоре поликлиники. Понятно, что никому не нравится сидеть в больничной очереди, и у людей, вынужденных проводить много времени в поликлинике, нервы уже на пределе. Но как решить эту проблему?
Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский в интервью Общественной службе новостей рассказал, что регулированием очередей в поликлиниках должна заниматься администрация медицинского учреждения. Он советует пациентам не вступать в конфликты друг с другом и пробовать договориться между собой. Подробнее об этом эксперт рассказал Общественной службе новостей.
Саверский предлагает, чтобы администрация поликлиники направляла медсестер или других медработников для работы с очередями и поддержания порядка. Главный вопрос, который должен решаться как в случае спонтанной очереди, так и при регулировании со стороны администрации — это наличие острых больных, которые должны быть обслужены в первую очередь. А затем уже можно установить порядок для всех остальных пациентов, поскольку у каждого есть право обратиться к врачу. Но для разрешения этой ситуации необходимо разобраться. Если у человека нет острого состояния и он пришел без записи, его можно попросить прийти в другой раз, если очень много людей, или в другое время, когда будет поменьше народа.
Кроме того, если в очереди накопилось слишком много людей, поликлиника должна предоставить еще одного врача или направить часть пациентов, которые пришли с техническими вопросами, к медсестрам.
Саверский также отмечает, что пришедшим по записи пациентам часто приходится сидеть в очереди из-за недостатка врачей в клинике.
Он указывает на проблему, когда возникают две очереди — одна спонтанная, другая по записи. Такая ситуация неизбежно вызывает конфликты. Поэтому администрация должна предпринять меры для урегулирования этого.
Самим пациентам также следует избегать конфликтов друг с другом. Например, пациенту с записью не стоит ломиться без очереди в кабинет врача, не объяснив остальным своих намерений.
Эксперт считает, что если нет общения, то всегда возникает конфликт. Начинается раздражение. Это касается семьи, коллектива и, естественно, очереди. Поэтому напряжение нужно снижать именно через общение, выяснение обстоятельств, уточнение целей и задач тех, кто пришел.
Общение и сотрудничество пациентов позволяют им договориться о порядке очереди. Однако лучше всего за этим следить персонал поликлиники.