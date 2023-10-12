Чем опасно частое употребление варенья для женщин?

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала о других возможных опасностях, которые скрывает в себе варенье, и почему особенно осторожно нужно к нему относиться женщинам. По мнению эксперта, частое употребление этого сладкого лакомства может привести к проблемам со связанными с гормонами и сердцем.
«Этот продукт оказывает влияние на все системы организма. В первую очередь — на гормональную систему, что является важным для женщин, которые регулярно потребляют варенье», — пояснила врач в интервью с журналистом из интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Высокий уровень сахара в варенье серьезно влияет на половые гормоны, отмечает специалист.
«Частое потребление варенья может привести к снижению их выработки и нарушениям овуляции. Невозможно исключить возможность проблем с зачатием: оплодотворенная яйцеклетка будет менее вероятно прикрепляться к эндометрию. В результате возникает высокий риск выкидыша», — предупредила врач.
Диетолог также отметила, что у любительниц сладостей могут возникать и менее серьезные, но все же неприятные проблемы. Из-за нарушений в гормональной активности у женщин могут появиться прыщи, а также увеличение волос на лице и теле.
«Мужчинам также стоит ограничить потребление варенья. Нарушение гормонов может вызывать рост груди и уменьшение либидо. Кроме того, из-за повышенного уровня сахара процесс старения ускоряется», — заключила Евдокимова.