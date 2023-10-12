Чем опасно частое употребление варенья для женщин?

Гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала о других возможных опасностях, которые скрывает в себе варенье, и почему особенно осторожно нужно к нему относиться женщинам. По мнению эксперта, частое употребление этого сладкого лакомства может привести к проблемам со связанными с гормонами и сердцем.