Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Чем опасно частое употребление варенья для женщин?

12 октября 2023, 06:21
Многие люди в России охотно употребляют варенье с хлебом и чаем. Медики всегда предупреждают об опасности избыточного потребления сахара, но выяснилось, что это лакомство может вызвать проблемы не только такие, как диабет.

Гастроэнтеролог Ольга Евдокимова рассказала о других возможных опасностях, которые скрывает в себе варенье, и почему особенно осторожно нужно к нему относиться женщинам. По мнению эксперта, частое употребление этого сладкого лакомства может привести к проблемам со связанными с гормонами и сердцем.

«Этот продукт оказывает влияние на все системы организма. В первую очередь — на гормональную систему, что является важным для женщин, которые регулярно потребляют варенье», — пояснила врач в интервью с журналистом из интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Высокий уровень сахара в варенье серьезно влияет на половые гормоны, отмечает специалист.

«Частое потребление варенья может привести к снижению их выработки и нарушениям овуляции. Невозможно исключить возможность проблем с зачатием: оплодотворенная яйцеклетка будет менее вероятно прикрепляться к эндометрию. В результате возникает высокий риск выкидыша», — предупредила врач.

Диетолог также отметила, что у любительниц сладостей могут возникать и менее серьезные, но все же неприятные проблемы. Из-за нарушений в гормональной активности у женщин могут появиться прыщи, а также увеличение волос на лице и теле.

«Мужчинам также стоит ограничить потребление варенья. Нарушение гормонов может вызывать рост груди и уменьшение либидо. Кроме того, из-за повышенного уровня сахара процесс старения ускоряется», — заключила Евдокимова.

Подпишитесь
В Омской области назначили нового митрополита
Сегодня, 03:12
В Омском горсовете назвали ситуацию вокруг муниципальных рынков «позорищем»
Сегодня, 05:29
В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом
Сегодня, 06:25
От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»
Сегодня, 06:11
Парил до потери сознания. Юный омич отключился после курения электронной сигареты
Сегодня, 04:17
Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты
Сегодня, 06:17