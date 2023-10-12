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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:02

иллюстрация

Без восстановления. В омском сквере вандалы сломали новую карусель

12 октября 2023, 10:59
Фото: Город55
иллюстрация

В омском сквере вандалы сломали новую карусель

Конструкцию пришлось снять, но подрядчик уже не может восстановить ее.

В паблике «Омск ВК» появилась жалоба от жителей областного центра. Они сообщили, что в сквере «Рубиновая мечта» исчезли карусели.

«А ведь прошел всего год [с благоустройства]. Одна малышковая качель осталась куда от мала до велика лезут», — написал автор поста.

На фотографиях видно, что на площадке карусель действительно отсутствует.

Фото: "Омск ВК"
«Случай признан негарантийным. Посадочные гнезда сняты для последующего ремонта», — сообщили Городу55 в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства».

Как оказалось, на площадке побывали вандалы. Подрядчик не может провести восстановительные работы.

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#Общество#Город#Омск#Благоустройство#Омская область#Жалобы#Новости#Алина Ясинская
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