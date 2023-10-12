Без восстановления. В омском сквере вандалы сломали новую карусель

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
В паблике «Омск ВК» появилась жалоба от жителей областного центра. Они сообщили, что в сквере «Рубиновая мечта» исчезли карусели.
«А ведь прошел всего год [с благоустройства]. Одна малышковая качель осталась куда от мала до велика лезут», — написал автор поста.
На фотографиях видно, что на площадке карусель действительно отсутствует.
«Случай признан негарантийным. Посадочные гнезда сняты для последующего ремонта», — сообщили Городу55 в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства».
Как оказалось, на площадке побывали вандалы. Подрядчик не может провести восстановительные работы.