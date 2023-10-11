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Женщина в Красноярском крае родила и выбросила ребенка в уличный туалет

11 октября 2023, 12:00
В Кежемском районе Красноярского края произошло ужасное событие — женщина родила ребенка и оставила его в уличном туалете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вечером 8 октября 2023 года в районную больницу была доставлена 33-летняя женщина с признаками родов и сильным кровотечением, сообщили в прокуратуре. По версии следствия, женщина скрывала свою беременность и не обратилась за помощью врачей. Она утверждала, что ребенок родился мертвым. Женщину госпитализировали в Красноярскую краевую клиническую больницу, пишет ФедералПресс.

В ходе медицинского осмотра выяснилось, что женщина родила здоровую девочку и затем убила ее, выбросив в выгребную яму. Труп младенца был обнаружен вечером. Малышка родилась на ранних сроках — седьмом-восьмом месяце беременности. После этого женщина призналась, что ребенок был нежеланным, но она не желала прерывать беременность. За совершенное преступление ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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