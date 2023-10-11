Женщина в Красноярском крае родила и выбросила ребенка в уличный туалет

В ходе медицинского осмотра выяснилось, что женщина родила здоровую девочку и затем убила ее, выбросив в выгребную яму. Труп младенца был обнаружен вечером. Малышка родилась на ранних сроках — седьмом-восьмом месяце беременности. После этого женщина призналась, что ребенок был нежеланным, но она не желала прерывать беременность. За совершенное преступление ей грозит до 5 лет лишения свободы.