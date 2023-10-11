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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

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Запущенный аэродром в Усть-Ишиме арендует предпринимательница из Омска

11 октября 2023, 06:18
Фото: 1MI
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Договор аренды с омичкой заключат на 5 лет.

Омскому ТУ Росимущества удалось найти арендатора для летного поля в Усть-Ишиме. Напомним, что земельный участок площадью 990 тысяч кв. м и расположенное на нем летное поле протяженностью 1550 метров выставили на торги около месяца назад.

Особого ажиотажа на торгах не наблюдалось: поступила только одна заявка от предпринимательницы Людмилы Леуткиной из Омска. Договор аренды с ней заключат по начальной цене — 351 тысяча в год. Срок аренды аэродрома на севере Омской области составит 5 лет.

В аренду сдают участок с номером 55:30:010901:4В аренду сдают участок с номером 55:30:010901:4
В аренду сдают участок с номером 55:30:010901:4
Фото: Скриншот Публичной кадастровой карты Омской области

О предпринимательнице известно не много. ИП Людмила Леуткина зарегистрировала в январе 2003 года. Специализируется она на полиграфической деятельности, но в качестве дополнительных видов деятельности также указаны аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования.

Напомним, что летное поле в Усть-Ишиме ввели в эксплуатацию в 1985 году, с 1992 года земля на праве бессрочного пользования принадлежит Усть-Ишимскому аэропорту. По словам депутата Заксобрания Омской области Константина Ткачева, побывавшего летом на объекте, состояние аэропорта местных линий в Усть-Ишиме — плачевное:

«На остатках взлетной полосы местные жители учатся водить и устраивают гонки. Обломки фундамента лежат в лесу и зарастают порослью».

При этом ранее от губернатора Омской области Виталия Хоценко прозвучали планы по запуску авиарейсов из Омска в Тару и Усть-Ишим.

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#Бизнес#Омск#Омская область#Аэропорт#Аренда#Аренда земли#Торги#Новости#Аэродром#Усть-Ишимский район#Юлия Истомина#Росимущество
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