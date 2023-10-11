Запущенный аэродром в Усть-Ишиме арендует предпринимательница из Омска

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Омскому ТУ Росимущества удалось найти арендатора для летного поля в Усть-Ишиме. Напомним, что земельный участок площадью 990 тысяч кв. м и расположенное на нем летное поле протяженностью 1550 метров выставили на торги около месяца назад.
Особого ажиотажа на торгах не наблюдалось: поступила только одна заявка от предпринимательницы Людмилы Леуткиной из Омска. Договор аренды с ней заключат по начальной цене — 351 тысяча в год. Срок аренды аэродрома на севере Омской области составит 5 лет.
О предпринимательнице известно не много. ИП Людмила Леуткина зарегистрировала в январе 2003 года. Специализируется она на полиграфической деятельности, но в качестве дополнительных видов деятельности также указаны аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования.
Напомним, что летное поле в Усть-Ишиме ввели в эксплуатацию в 1985 году, с 1992 года земля на праве бессрочного пользования принадлежит Усть-Ишимскому аэропорту. По словам депутата Заксобрания Омской области Константина Ткачева, побывавшего летом на объекте, состояние аэропорта местных линий в Усть-Ишиме — плачевное:
«На остатках взлетной полосы местные жители учатся водить и устраивают гонки. Обломки фундамента лежат в лесу и зарастают порослью».
При этом ранее от губернатора Омской области Виталия Хоценко прозвучали планы по запуску авиарейсов из Омска в Тару и Усть-Ишим.