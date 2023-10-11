Во Владимирской области из-за отравления средством от тараканов погибла семья

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:44
Updated Сегодня, 20:44
Согласно информации следствия, родственник передал погибшей женщине пестицид, который взял на своей работе на сельскохозяйственном предприятии. Это средство содержало фосфид алюминия, который применяется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. Установлено, что хранение этого вещества в разных помещениях квартиры стало причиной смерти всей семьи от отравления летучим водородным соединением фосфора. Об этом пишет 360tv.ru.
Подозреваемого, который является родственником погибших, уже задержали. Ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В настоящее время специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.