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Published Сегодня, 20:42

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Updated Сегодня, 20:44

Во Владимирской области из-за отравления средством от тараканов погибла семья

11 октября 2023, 20:42
Во Владимирской области погибла семья из четырех человек, включая двух маленьких детей. Следствие предполагает, что подозреваемый передал им отраву для борьбы с тараканами. Инцидент произошел в квартире в Юрьев-Польском районе.

Согласно информации следствия, родственник передал погибшей женщине пестицид, который взял на своей работе на сельскохозяйственном предприятии. Это средство содержало фосфид алюминия, который применяется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми. Установлено, что хранение этого вещества в разных помещениях квартиры стало причиной смерти всей семьи от отравления летучим водородным соединением фосфора. Об этом пишет 360tv.ru.

Подозреваемого, который является родственником погибших, уже задержали. Ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. В настоящее время специалисты решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

#Происшествия
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