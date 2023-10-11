Владимир Путин наградил двоих омских железнодорожников

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Президент России Владимир Путин 3 октября подписал указ о награждении государственными наградами жителей Сибирского федерального округа за результаты в профессиональной и общественной деятельности. В списке двое омичей.
Машинист электровоза омского эксплуатационного локомотивного депо Алексей Каменев за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Машинист-инструктор локомотивных бригад омского эксплуатационного локомотивного депо Дмитрий Полунин за заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Сибири награжден медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока».
Ранее Город55 сообщал, что президент наградил тракториста из Омской области орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.