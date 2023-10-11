В Югре возбуждено уголовное дело против начальника отдела полиции

По версии следствия, подозреваемый передал одному из граждан свыше 70 тонн труб, которые ранее были изъяты силовиками в качестве материальных доказательств. Эти трубы принадлежали компании. Из-за этого преступления был нанесен ущерб в размере миллиона рублей. Если вина будет доказана, подозреваемый может быть приговорен к десяти годам лишения свободы, пишет ФедералПресс.