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В Югре возбуждено уголовное дело против начальника отдела полиции

11 октября 2023, 11:50
В Югре возник скандал с начальником отдела полиции, ему предъявляют обвинение в продаже физических доказательств. Высокопоставленного чиновника арестовали, и по его делу было возбуждено уголовное преследование.

По версии следствия, подозреваемый передал одному из граждан свыше 70 тонн труб, которые ранее были изъяты силовиками в качестве материальных доказательств. Эти трубы принадлежали компании. Из-за этого преступления был нанесен ущерб в размере миллиона рублей. Если вина будет доказана, подозреваемый может быть приговорен к десяти годам лишения свободы, пишет ФедералПресс.

Сотрудники ФСБ Тюменской области собрали достаточно материалов для возбуждения уголовного дела против высокопоставленного полицейского. В настоящее время продолжается расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого инцидента.

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