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В США умер актер из «Обители зла»

11 октября 2023, 20:26
Американский актер театра и кино, а также телеведущий Кеннет Лэлли скончался в возрасте 52 лет. Об этом сообщила актриса Эва Ла Даре на своей странице в социальной сети X.

«Трудно поверить. Будем скучать по тебе и твоему уникальному таланту. Ты ушел слишком рано. Я тебя люблю, Кен», — написала она. Об этом пишет 360tv.ru.

Актриса не уточнила причину смерти Лэлли.

Актер стал известен благодаря своим ролям в таких популярных проектах, как «Обитель зла», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Шпионка», «Мыслить как преступник», «Герои» и других. Он также был актером дубляжа в популярных видеоиграх, включая Mortal Kombat 9 и Wolfenstein: The New Order.

Кроме актерской деятельности, Лэлли преподавал сценографию и боевые искусства в Нью-Йоркской киноакадемии. Он более 40 лет занимался изучением единоборств и был экспертом в области фехтования.

#Общество
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