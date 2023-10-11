В США умер актер из «Обители зла»

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
«Трудно поверить. Будем скучать по тебе и твоему уникальному таланту. Ты ушел слишком рано. Я тебя люблю, Кен», — написала она. Об этом пишет 360tv.ru.
Актриса не уточнила причину смерти Лэлли.
Актер стал известен благодаря своим ролям в таких популярных проектах, как «Обитель зла», «Звездный путь: Энтерпрайз», «Шпионка», «Мыслить как преступник», «Герои» и других. Он также был актером дубляжа в популярных видеоиграх, включая Mortal Kombat 9 и Wolfenstein: The New Order.
Кроме актерской деятельности, Лэлли преподавал сценографию и боевые искусства в Нью-Йоркской киноакадемии. Он более 40 лет занимался изучением единоборств и был экспертом в области фехтования.