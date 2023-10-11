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В Севастополе сработали сигналы воздушной тревоги

11 октября 2023, 20:37
В городе Севастополе сработали сигналы тревоги в течение 16 минут. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Первое предупреждение о возможной угрозе из воздуха появилось в 19:25, а сообщение об отмене пришло через 16 минут в 19:41. Причина этой угрозы на данный момент неизвестна, пишет 360tv.ru.

Последний раз попытка воздушной атаки на Севастополь была совершена украинскими боевиками в прошлую субботу, 6 октября. Как сообщает Развожаев, система противовоздушной обороны успешно отразила нападение со стороны моря. Глава города подчеркнул, что экстренные службы полностью контролируют ситуацию.

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