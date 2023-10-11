В Севастополе сработали сигналы воздушной тревоги

Posted Сегодня, 20:37
Published Сегодня, 20:37
Modified Сегодня, 20:38
Updated Сегодня, 20:38
Первое предупреждение о возможной угрозе из воздуха появилось в 19:25, а сообщение об отмене пришло через 16 минут в 19:41. Причина этой угрозы на данный момент неизвестна, пишет 360tv.ru.
Последний раз попытка воздушной атаки на Севастополь была совершена украинскими боевиками в прошлую субботу, 6 октября. Как сообщает Развожаев, система противовоздушной обороны успешно отразила нападение со стороны моря. Глава города подчеркнул, что экстренные службы полностью контролируют ситуацию.