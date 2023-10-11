В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки

Согласно информации издания «Мойка 78», девочка находилась на лечении в больнице с 28 сентября из-за осложнений, вызванных вакцинацией. После того, как ее мать забрала ее из медицинского учреждения, состояние ребенка ухудшилось и женщина вызвала врачей. Ей было рекомендовано обратиться в поликлинику, но несмотря на присутствие медицинских работников, малышка скончалась в клинике. Пока следователи не выявили подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.