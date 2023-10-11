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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти годовалой девочки

11 октября 2023, 11:56
В Санкт-Петербурге следователи начали расследование уголовного дела после смерти маленькой девочки. Ранее ребенок проходил лечение в связи с осложнениями, возникшими после вакцинации.

По информации СМИ, Следственный отдел Калининского района Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу начал дело 10 октября против неизвестного лица в связи со смертью годовалой девочки, пишет ФедералПресс.

Согласно информации издания «Мойка 78», девочка находилась на лечении в больнице с 28 сентября из-за осложнений, вызванных вакцинацией. После того, как ее мать забрала ее из медицинского учреждения, состояние ребенка ухудшилось и женщина вызвала врачей. Ей было рекомендовано обратиться в поликлинику, но несмотря на присутствие медицинских работников, малышка скончалась в клинике. Пока следователи не выявили подозреваемого в причинении смерти по неосторожности.

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