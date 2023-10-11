В России могут возродить школьные занятия по домоводству

Михаил Ветров, который является председателем Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, высказал предложение о возрождении курса домоводства в школах России. Он отметил, что советская школа была примером обучения для других стран на протяжении многих лет.