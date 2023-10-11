В России могут возродить школьные занятия по домоводству

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Ветров напомнил, что советская школьная программа помимо изучения науки также развивала физические способности и практические навыки у детей. Но курсы домоводства в российских школах, по его мнению, были неправильно забыты, несмотря на их полезность для детей, пишет RT.
Он подчеркнул, что учитывая важность навыков домоводства, необходимо рассмотреть возможность введения этого предмета в школьную программу. Дети должны осваивать практические навыки, такие как уборка жилых помещений, уход за домашними животными и комнатными растениями, мелкий бытовой ремонт, оплата счетов, заготовка домашних консервов, сбор даров природы и создание приусадебных хозяйств.
По мнению Ветрова, такой курс будет положительно влиять на школьников, помогая развить их практические навыки и нравственное воспитание.