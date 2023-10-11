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В России могут возродить школьные занятия по домоводству

11 октября 2023, 09:37
Михаил Ветров, который является председателем Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг, высказал предложение о возрождении курса домоводства в школах России. Он отметил, что советская школа была примером обучения для других стран на протяжении многих лет.

Ветров напомнил, что советская школьная программа помимо изучения науки также развивала физические способности и практические навыки у детей. Но курсы домоводства в российских школах, по его мнению, были неправильно забыты, несмотря на их полезность для детей, пишет RT.

Он подчеркнул, что учитывая важность навыков домоводства, необходимо рассмотреть возможность введения этого предмета в школьную программу. Дети должны осваивать практические навыки, такие как уборка жилых помещений, уход за домашними животными и комнатными растениями, мелкий бытовой ремонт, оплата счетов, заготовка домашних консервов, сбор даров природы и создание приусадебных хозяйств.

По мнению Ветрова, такой курс будет положительно влиять на школьников, помогая развить их практические навыки и нравственное воспитание.

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