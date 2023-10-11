В Омской области водитель нарушил ПДД и сбил 17-летнего мотоциклиста

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 63-летний местный житель двигался по улице Ленина со стороны улицы Избышева. В районе дома № 10 он не предоставил преимущество в движении мотоциклу и столкнулся с ним.
Оказалось, что мотоциклом управлял 17-летний парень. В результате ДТП он и его пассажир — девушка 2006 года рождения, доставлены в медицинское учреждение, рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Также сообщается, что водитель обвиняется в административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ (нарушение правил проезда перекрестков).
В отношении 17-летнего мотоциклиста же составлены административные протоколы за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и за неимение документов на право управления.
Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.