В Омской области стартовала экологическая акция по сбору макулатуры

Оргкомитет по итогам акции будет определять лидеров по объемам сданного бумажного сырья. Заявки от коллективов принимаются до 2 ноября. До 15 ноября можно побороться за первенство в индивидуальном зачете. Регистрация участников проходит на сайте бумбатл.рф. Все приобщившиеся к «БумБатлу» получат подарки от организаторов. Конечно, это особый вклад в сохранение лесного фонда России. Также сдача макулатуры поможет сократить объемы мусорных полигонов.