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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

иллюстрация

В Омской области стартовала экологическая акция по сбору макулатуры

11 октября 2023, 06:29
Фото: Город55
иллюстрация
Участниками могут стать компании в том числе.

С 10 октября в России стартовал масштабный экологический проект «БумБатл». Акция проводится уже четвертый раз, в том числе и в Омской области. Организаторы пытаются обратить внимание на переработку бумаги и сокращение ее потребления.

Экодвижение проводят члены АНО «Национальные приоритеты» и Всероссийское экологическое общественное движение «Экосистема». Раньше к участию приглашали школьников, студентов, воспитанников детских садов. В этом году присоединиться к акции может каждый житель страны, представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций. Собрать и переработать макулатуру поможет также местный региональный оператор.

«Как и в прошлом году, мы надеемся увидеть в числе участников тысячи воспитанников детских садов, школ, колледжей, вузов, а также представителей частных компаний, заинтересованных в сохранении природных ресурсов», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Оргкомитет по итогам акции будет определять лидеров по объемам сданного бумажного сырья. Заявки от коллективов принимаются до 2 ноября. До 15 ноября можно побороться за первенство в индивидуальном зачете. Регистрация участников проходит на сайте бумбатл.рф. Все приобщившиеся к «БумБатлу» получат подарки от организаторов. Конечно, это особый вклад в сохранение лесного фонда России. Также сдача макулатуры поможет сократить объемы мусорных полигонов.

К слову, в прошедшем году участники экологического проекта собрали 63,3 тыс тонн макулатуры. Этот объем можно сравнить с тысячей спасенных деревьев. Добавим, что акция «БумБатл» проводится при участии нескольких федеральных министерств. Ее проводят в поддержку национального проекта «Экология». Партнером выступает ППК «Российский экологический оператор».

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#Общество#Экология#Омск#Омская область#Проект#Новости#Алина Ясинская#Макулатура
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