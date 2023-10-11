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В омском суде наказали мужчину за жестокие издевательства над детьми сожительницы

11 октября 2023, 11:26
Фото: 1MI
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Уголовное дело уроженца Тюменской области в апелляционном порядке рассмотрела судебная коллегия Омского областного суда.

В июле 2023 года Первомайский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенку и насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. б ч. 2 ст. 111 УК РФ и п. б ч. 4 ст. 132 УК РФ). За эти преступления об был приговорен к 14 годам лишения свободы.

Суд установил, что виновный жестоко обращался с детьми своей сожительницы, когда ее не было рядом. Так, в период с 30 января по 2 февраля 2022 г он систематически наносил телесные повреждения ее больному девятимесячному сыну, чем причинил тяжкий вред здоровью. Также он совершал действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери сожительницы.

Приговор, вынесенный Первомайским районным судом, мужчина оспорил и направил апелляцию в Омский областной суд. Однако вышестоящая судебная инстанция оставила его без изменения, а жалобу осужденного — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области. Вину в совершении преступлений мужчина признал частично.

Видео: УМВД России по Омской области
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