В омском суде наказали мужчину за жестокие издевательства над детьми сожительницы

Суд установил, что виновный жестоко обращался с детьми своей сожительницы, когда ее не было рядом. Так, в период с 30 января по 2 февраля 2022 г он систематически наносил телесные повреждения ее больному девятимесячному сыну, чем причинил тяжкий вред здоровью. Также он совершал действия сексуального характера в отношении 4-летней дочери сожительницы.