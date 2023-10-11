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В Омске за «обнал» будут судить участника группировки Мацелевича

11 октября 2023, 03:39
Фото: 1MI
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Фигурант несколько лет скрывался от правосудия. Мужчину задержали в сентябре нынешнего года.

В Омске участник ОПГ пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность. Обвиняемый с 2011 по 2014 годы вместе с соучастниками получил доход от преступной деятельности более 199 млн рублей. Как уточнили Городу55 в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимый входил в группу банкира Станислава Мацелевича и занимался «обналом».

После того, как преступная группировка попала в поле зрения правоохранительных органов, два ее участника пустились в бега. Их объявили в розыск. Одного фигуранта задержали спустя 6 лет, другого — в сентябре 2023 года. Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде Омска. Пока что на имущество обвиняемого стоимостью больше 70 млн рублей наложили арест.

В 2021 году 9 других участников группировки были осуждены. Организатор Станислав Мацелевич получил 9,5 лет колонии общего режима, изначально сторона обвинения требовала для банкира 15 лет заключения. 2 февраля 2022 года Мацелевич вышел на свободу.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Арест#Лишение свободы#Исправительная колония#Евгений Игишев
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