В Омске за «обнал» будут судить участника группировки Мацелевича

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В Омске участник ОПГ пойдет под суд за незаконную банковскую деятельность. Обвиняемый с 2011 по 2014 годы вместе с соучастниками получил доход от преступной деятельности более 199 млн рублей. Как уточнили Городу55 в пресс-службе региональной прокуратуры, подсудимый входил в группу банкира Станислава Мацелевича и занимался «обналом».
После того, как преступная группировка попала в поле зрения правоохранительных органов, два ее участника пустились в бега. Их объявили в розыск. Одного фигуранта задержали спустя 6 лет, другого — в сентябре 2023 года. Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде Омска. Пока что на имущество обвиняемого стоимостью больше 70 млн рублей наложили арест.
В 2021 году 9 других участников группировки были осуждены. Организатор Станислав Мацелевич получил 9,5 лет колонии общего режима, изначально сторона обвинения требовала для банкира 15 лет заключения. 2 февраля 2022 года Мацелевич вышел на свободу.