В Омске за «обнал» будут судить участника группировки Мацелевича

После того, как преступная группировка попала в поле зрения правоохранительных органов, два ее участника пустились в бега. Их объявили в розыск. Одного фигуранта задержали спустя 6 лет, другого — в сентябре 2023 года. Уголовное дело рассмотрят в Центральном районном суде Омска. Пока что на имущество обвиняемого стоимостью больше 70 млн рублей наложили арест.