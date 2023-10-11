Симптомы социофобии и пути её преодоления

Posted Сегодня, 20:54
Published Сегодня, 20:54
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Социофобия — это разновидность тревожного расстройства, которое проявляется в неправильном страхе перед обществом. Человек с социофобией боится, что окружающие будут думать о нем что-то отрицательное или критиковать его поступки или внешность. Из-за этого мысль «что обо мне подумают» становится навязчивой и затмевает все остальные аспекты жизни. Люди с социофобией избегают контактов с другими людьми, могут бросать работу или учебу и прекращать общение даже с близкими, пишет Общественная служба новостей.
У некоторых людей присутствие незнакомых людей, особенно в больших количествах, вызывает неприятные физические ощущения.
Симптомы социофобии делятся на физиологические, поведенческие и когнитивные. Физиологические симптомы включают повышенное потоотделение, ощущение жара, тошноту, учащение пульса, головокружение и другие. Поведенческие симптомы включают страх осуждения или насмешек со стороны других людей, раздражительность, тревогу без видимых причин и другие. Когнитивные симптомы включают чувство страха при виде других людей, негативное отношение к себе и нарушение концентрации внимания.
Социофобия формируется в возрасте 9-13 лет, когда дети начинают формировать социальные связи и задумываться о том, что окружающие думают о них. Страх перед обществом может быть вызван или усилен ситуациями, когда приходится взаимодействовать с другими людьми, такими как заводить новые знакомства или выступать публично. Некоторые факторы, такие как насилие, травля, отсутствие социального одобрения и стрессовые ситуации, могут способствовать появлению социофобии.
Диагноз «социальная фобия» может быть поставлен только квалифицированным врачом на основе обследования. Однако существует опросник, который можно использовать для оценки уровня социальной тревожности и принятия решения обращаться за помощью.
Лечение социофобии определяется специалистом и может включать психотерапию или медикаментозную поддержку. Когнитивно-поведенческая терапия считается одним из самых эффективных методов лечения. Групповая терапия также может быть полезной. В некоторых случаях помогают релаксационные техники, работа с тяжелыми мыслями и физические нагрузки.