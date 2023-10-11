Симптомы социофобии и пути её преодоления

Социофобия — это разновидность тревожного расстройства, которое проявляется в неправильном страхе перед обществом. Человек с социофобией боится, что окружающие будут думать о нем что-то отрицательное или критиковать его поступки или внешность. Из-за этого мысль «что обо мне подумают» становится навязчивой и затмевает все остальные аспекты жизни. Люди с социофобией избегают контактов с другими людьми, могут бросать работу или учебу и прекращать общение даже с близкими, пишет Общественная служба новостей.