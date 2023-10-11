Роналду может быть наказан 100 ударами кнутом в Иране

Отмечается, что действия футболиста могут быть расценены как прелюбодеяние, так как он не состоит в браке. Журналисты предупреждают, что если Роналду повторно посетит Иран, ему грозят 100 ударами кнутом. Однако нет информации о начале расследования в отношении футболиста в Исламской Республике.