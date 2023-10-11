Роналду может быть наказан 100 ударами кнутом в Иране

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
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Updated Сегодня, 20:41
В сентябре он посетил эту страну вместе со своей командой «Аль-Наср», которая выступала против местной команды «Персеполис» в Лиге чемпионов Азии. Матч завершился победой «Аль-Насра» со счетом 2:0, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание Rouydad24.
Во время своего визита Роналду встретился с фанатами, включая и художницу Фатиму, которая имеет ограниченные возможности. Видео, на котором Роналду обнимает поклонницу, было опубликовано в социальных сетях.
Отмечается, что действия футболиста могут быть расценены как прелюбодеяние, так как он не состоит в браке. Журналисты предупреждают, что если Роналду повторно посетит Иран, ему грозят 100 ударами кнутом. Однако нет информации о начале расследования в отношении футболиста в Исламской Республике.