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Роналду может быть наказан 100 ударами кнутом в Иране

11 октября 2023, 20:39
Форварду из Португалии Криштиану Роналду грозит наказание -100 ударами кнутом — за нарушение закона Ирана.

В сентябре он посетил эту страну вместе со своей командой «Аль-Наср», которая выступала против местной команды «Персеполис» в Лиге чемпионов Азии. Матч завершился победой «Аль-Насра» со счетом 2:0, пишет 360tv.ru со ссылкой на издание Rouydad24.

Во время своего визита Роналду встретился с фанатами, включая и художницу Фатиму, которая имеет ограниченные возможности. Видео, на котором Роналду обнимает поклонницу, было опубликовано в социальных сетях.

Отмечается, что действия футболиста могут быть расценены как прелюбодеяние, так как он не состоит в браке. Журналисты предупреждают, что если Роналду повторно посетит Иран, ему грозят 100 ударами кнутом. Однако нет информации о начале расследования в отношении футболиста в Исламской Республике.

#Спорт
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