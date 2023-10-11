Рома победил. Наставник омского «Авангарда» высказался о драке в игре с «Металлургом»

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал потасовку в игре с магнитогорским «Металлургом» между Романом Абросимовым и Люком Джонсоном.
«Рома [Абросимов] победил по всем позициям», — уверен Михаил Кравец.
Напомним, на старте третьего периода «Металлург» остался в меньшинстве за атаку вратаря и Рид Буше сделал счет на табло 3:1 в пользу «ястребов». Буквально через минуту у борта Абросимов жестко встретил Джонсона, что чересчур раздосадовало легионера «Магнитки». Вспыхнула потасовка, в которой после нескольких точных ударов Джонсон еще раз оказался на льду. За этот кулачный поединок оба хоккеиста получили по 5 штрафных минут.