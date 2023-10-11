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За драку оба хоккеиста отправились в штрафные боксы

Рома победил. Наставник омского «Авангарда» высказался о драке в игре с «Металлургом»

11 октября 2023, 18:41
Фото: ХК Авангард
За драку оба хоккеиста отправились в штрафные боксы

Главный тренер омского «Авангарда» прокомментировал драку в игре с «Металлургом»

В третьем периоде встречи в кулачном бою сошлись Роман Абросимов и Люк Джонсон.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал потасовку в игре с магнитогорским «Металлургом» между Романом Абросимовым и Люком Джонсоном.

«Рома [Абросимов] победил по всем позициям», — уверен Михаил Кравец.

Напомним, на старте третьего периода «Металлург» остался в меньшинстве за атаку вратаря и Рид Буше сделал счет на табло 3:1 в пользу «ястребов». Буквально через минуту у борта Абросимов жестко встретил Джонсона, что чересчур раздосадовало легионера «Магнитки». Вспыхнула потасовка, в которой после нескольких точных ударов Джонсон еще раз оказался на льду. За этот кулачный поединок оба хоккеиста получили по 5 штрафных минут.

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