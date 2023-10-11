Рома победил. Наставник омского «Авангарда» высказался о драке в игре с «Металлургом»

Напомним, на старте третьего периода «Металлург» остался в меньшинстве за атаку вратаря и Рид Буше сделал счет на табло 3:1 в пользу «ястребов». Буквально через минуту у борта Абросимов жестко встретил Джонсона, что чересчур раздосадовало легионера «Магнитки». Вспыхнула потасовка, в которой после нескольких точных ударов Джонсон еще раз оказался на льду. За этот кулачный поединок оба хоккеиста получили по 5 штрафных минут.