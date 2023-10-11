Психологи предупредили о симптомах осенней апатии и хандры

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, осенняя хандра называется сезонным аффективным расстройством (САР) и проявляется чувствами апатии, грусти и подавленности.
Один из распространенных симптомов САР — нежелание работать. Почти треть россиян страдает от этого симптома, показало исследование. Участники опроса сообщили, что на снижение продуктивности влияет сокращение светового дня, холодная и влажная погода, увеличение рабочих задач или окончание отпуска, пишет RT.
Тем не менее, 11% россиян заявили, что в осенний период работают более эффективно. Они указали, что плохая погода является одним из факторов, способствующих повышению продуктивности. Еще 39% опрошенных отметили, что после отпуска они возвращаются в офис с новыми силами, а 35% рады возможности возобновить рабочие процессы после летней неактивности. Красота природы осенью вдохновляет 18% респондентов на более усердную работу.
По данным аналитиков, россияне чаще всего сталкиваются с такими проявлениями осенней хандры, как упадок сил, быстрая утомляемость, ухудшение настроения, повышенная раздражительность, проблемы со сном и частые перепады настроения.
Чтобы справиться с этими симптомами, россиянам лучше всего помогает просмотр фильмов и сериалов, занятие хобби, общение с друзьями и близкими, наслаждение вкусной едой, прогулки и занятия спортом, чтение интересных книг, повышение квалификации и другие методы.
Чтобы победить осеннюю хандру, эксперты рекомендуют правильное и разнообразное питание, ранний сон и максимальное использование естественного света в помещении. В более серьезных случаях может потребоваться светотерапия, психотерапия или фармакологическое лечение. Отпуск в теплых странах в осенне-зимний период также может помочь людям, страдающим от САР.
В норме осенняя хандра проходит самостоятельно в течение одной-двух недель, по словам психолога.
В исследовании приняли участие 2,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.