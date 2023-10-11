Психологи предупредили о симптомах осенней апатии и хандры

Тем не менее, 11% россиян заявили, что в осенний период работают более эффективно. Они указали, что плохая погода является одним из факторов, способствующих повышению продуктивности. Еще 39% опрошенных отметили, что после отпуска они возвращаются в офис с новыми силами, а 35% рады возможности возобновить рабочие процессы после летней неактивности. Красота природы осенью вдохновляет 18% респондентов на более усердную работу.