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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:45

Психологи предупредили о симптомах осенней апатии и хандры

11 октября 2023, 09:43
Аналитики сервисов по трудоустройству и здоровью провели исследование, чтобы узнать, как осенняя погода влияет на производительность россиян и как они справляются с осенней хандрой.

По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, осенняя хандра называется сезонным аффективным расстройством (САР) и проявляется чувствами апатии, грусти и подавленности.

Один из распространенных симптомов САР — нежелание работать. Почти треть россиян страдает от этого симптома, показало исследование. Участники опроса сообщили, что на снижение продуктивности влияет сокращение светового дня, холодная и влажная погода, увеличение рабочих задач или окончание отпуска, пишет RT.

Тем не менее, 11% россиян заявили, что в осенний период работают более эффективно. Они указали, что плохая погода является одним из факторов, способствующих повышению продуктивности. Еще 39% опрошенных отметили, что после отпуска они возвращаются в офис с новыми силами, а 35% рады возможности возобновить рабочие процессы после летней неактивности. Красота природы осенью вдохновляет 18% респондентов на более усердную работу.

По данным аналитиков, россияне чаще всего сталкиваются с такими проявлениями осенней хандры, как упадок сил, быстрая утомляемость, ухудшение настроения, повышенная раздражительность, проблемы со сном и частые перепады настроения.

Чтобы справиться с этими симптомами, россиянам лучше всего помогает просмотр фильмов и сериалов, занятие хобби, общение с друзьями и близкими, наслаждение вкусной едой, прогулки и занятия спортом, чтение интересных книг, повышение квалификации и другие методы.

Чтобы победить осеннюю хандру, эксперты рекомендуют правильное и разнообразное питание, ранний сон и максимальное использование естественного света в помещении. В более серьезных случаях может потребоваться светотерапия, психотерапия или фармакологическое лечение. Отпуск в теплых странах в осенне-зимний период также может помочь людям, страдающим от САР.

В норме осенняя хандра проходит самостоятельно в течение одной-двух недель, по словам психолога.

В исследовании приняли участие 2,8 тысячи россиян старше 18 лет из всех регионов страны.

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