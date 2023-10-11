Причины и симптомы синдрома сухого глаза

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
Врачи связывают это со всеобщей цифровизацией. Нам сложно представить нашу жизнь без компьютерных мониторов и экранов смартфонов, с которыми мы имеем дело постоянно, включая прямо сейчас, когда читаем эти строки. Об этом пишет RuNews24.Ru.
Синдром сухого глаза (ССГ) — это состояние, которое диагностируется на всю жизнь, но у врачей есть хорошие новости — они знают, как облегчить жизнь и предотвратить осложнения.
Основные симптомы ССГ включают ощущение песка в глазах, сухость или избыточное слезотечение, покраснение, которые усиливаются к вечеру. Важно понимать, что это не просто дискомфорт — это симптомы, которые могут указывать на более серьезные проблемы. Признаки ССГ иногда могут быть непонятными и маскироваться под другие заболевания.
Причины развития ССГ можно разделить на две группы: либо изменение состава слезы, либо недостаточное ее вырабатывание. Исследования показывают, что чаще всего синдром связан с изменением состава слезы — в ней недостаточно липидов, что приводит к быстрому испарению и дискомфорту.
В группе риска находятся женщины, принимающие оральные контрацептивы или находящиеся в положении, а также люди с определенными системными заболеваниями, принимающие определенные лекарства и имеющие дефицит витаминов. Возрастные изменения и проблемы со зрением также могут быть причиной ССГ, особенно у людей старше 65 лет и тех, кто носит контактные линзы.
Офтальмологи обращают внимание на проблему близорукости, когда мы мало смотрим вдаль и мало моргаем, а также на большую роль смартфонов в жизни современного человека, особенно у молодежи, которая постоянно смотрит на экраны.
Лечение ССГ может включать различные методы: физиотерапевтические, хирургические, медикаментозные или их комбинацию. Массаж глаз и прогревание с помощью компрессов могут улучшить состояние слезы. Капли для глаз могут использоваться для снижения дискомфорта. Лечение должно проводиться под наблюдением врача.
Профилактические меры включают ограничение времени, проведенного перед компьютером и смартфонами, частые моргания и соблюдение правильного питания. В солнечную погоду рекомендуется носить солнцезащитные очки, а в отопительный сезон — использовать увлажнители воздуха. Людям, принимающим лекарства, вызывающие ССГ, необходимы профилактические меры. Те, кто носит контактные линзы, должны соблюдать режим и выбирать линзы с высоким коэффициентом влагосодержания.
Важно также соблюдать правила работы за компьютером и смартфонами, такие как расположение монитора ниже уровня глаз и регулярные перерывы, во время которых нужно смотреть на удаленные объекты и моргать.