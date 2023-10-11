Причины и симптомы синдрома сухого глаза

Основные симптомы ССГ включают ощущение песка в глазах, сухость или избыточное слезотечение, покраснение, которые усиливаются к вечеру. Важно понимать, что это не просто дискомфорт — это симптомы, которые могут указывать на более серьезные проблемы. Признаки ССГ иногда могут быть непонятными и маскироваться под другие заболевания.