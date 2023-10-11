Основатель сети дьюти-фри магазинов Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет

За свою карьеру Фини заработал около 8 миллиардов долларов. Он руководил международным бизнесом и активно инвестировал в новые социальные сети и интернет-магазины. В последние годы жизни у Фини было всего два миллиона долларов на счету, остальные миллиарды он потратил на благотворительность. Большие суммы Фини пожертвовал школам, университетам, организациям по защите прав граждан и другим благотворительным организациям. Об этом пишет Общественная служба новостей.