Основатель сети дьюти-фри магазинов Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет

Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
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Updated Сегодня, 21:37
За свою карьеру Фини заработал около 8 миллиардов долларов. Он руководил международным бизнесом и активно инвестировал в новые социальные сети и интернет-магазины. В последние годы жизни у Фини было всего два миллиона долларов на счету, остальные миллиарды он потратил на благотворительность. Большие суммы Фини пожертвовал школам, университетам, организациям по защите прав граждан и другим благотворительным организациям. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Чарльз Фини, также известный как Чак Фини, родился во времена Великой депрессии в США в 1931 году. После службы в Корейской войне и получения компенсации он поступил в университет, чтобы изучать гостиничный бизнес.
Бизнес-карьера Фини началась в 50-х годах, когда он открыл первые беспошлинные магазины. Они продавали алкоголь и сигареты морякам, которые путешествовали из порта в порт.
Беспошлинные магазины — это магазины, где продаются товары без налогов и пошлин, если они будут вывезены за пределы страны. Обычно такие магазины располагаются в аэропортах, портах и на вокзалах.
В середине 60-х годов беспошлинная торговля стала очень популярной. После снятия ограничений на выезд из Японии в 1964 году, тысячи японских туристов начали путешествовать по миру.
Фини нанимал девушек с азиатской внешностью и устанавливал большое количество товаров на полки своих магазинов, чтобы привлечь японских туристов. Особенно популярными были сувениры и коньяк. Товары продавались по ценам, превышающим оптовые цены в два с половиной раза. Японские туристы с радостью покупали все, потому что в Азии товары стоили гораздо дороже.
В то же время Фини основал компанию Duty Free Shoppers, одну из самых крупных сетей беспошлинных магазинов в мире.
Однако наибольшим достижением Фини было создание благотворительного фонда Atlantic Philanthropies. В 1984 году он передал все свои активы, примерно 500 миллионов долларов, во владение этого фонда. Вся прибыль от его бизнеса попадала на счета этого фонда. Фини также инвестировал деньги фонда в молодые IT-компании и помогал странам, пострадавшим от природных катастроф.
До середины нулевых годов никто не знал о благотворительной деятельности Фини. Только после судебных разбирательств, связанных с продажей доли DFS фондом, стало известно о его пожертвованиях. Почему Фини скрывал свою благотворительность до последнего момента, неизвестно. Он всегда был скромным человеком, не любил роскошь и предпочитал простые вещи.
Фонд Фини был ликвидирован в 2020 году после того, как все деньги были потрачены на благотворительность. У Фини осталось всего два миллиона долларов на счету для своей старости.