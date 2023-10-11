Омский «Авангард» уверенно обыграл лидера Восточной конференции — «Металлург»

Во второй двадцатиминутке инициатива с самого начала перешла к «ястребам» и на 25-й минуте игры Дамир Шарипзянов подхватывает шайбу в своей зоне, тут же отправляет ее Ивану Игумнову, который восстанавливает равенство на табло. Через 6 с небольшим минут Денис Венгрыжановский находит Спунера, который делает небольшой «пируэт» и от синей линии реабилитируется за досадный гол в первом периоде. При счете 2:1 в пользу омичей команды ушли на второй перерыв.