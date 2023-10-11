Омский «Авангард» уверенно обыграл лидера Восточной конференции — «Металлург»

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Сегодня в Омске «Авангард» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ принимал лидера Восточной конференции — магнитогорский «Металлург». Победу в этом матче со счетом 4:1 праздновали хозяева льда.
Со старта первого периода «Металлург» взвинтил высокие скорости и явно опережал и переигрывал хозяев льда. На 5-й минуте счет в этой встрече, по сути, открыл Райан Спунер, вот только забил он в свои ворота. После передачи Александра Петунина, шайба угодила в клюшку Спунера и предательски залетела в ворота Ильи Проскурякова. Более голов в этом отрезке игры не последовало.
Во второй двадцатиминутке инициатива с самого начала перешла к «ястребам» и на 25-й минуте игры Дамир Шарипзянов подхватывает шайбу в своей зоне, тут же отправляет ее Ивану Игумнову, который восстанавливает равенство на табло. Через 6 с небольшим минут Денис Венгрыжановский находит Спунера, который делает небольшой «пируэт» и от синей линии реабилитируется за досадный гол в первом периоде. При счете 2:1 в пользу омичей команды ушли на второй перерыв.
В заключительном периоде этой игры в первой же атаке «Металлург» схлопотал удаление за атаку вратаря, за что были наказаны Ридом Буше, которому ассистировали Владимир Ткачев и Спунер.
Буквально через минуту пришедшие на G-Drive Арену стали свидетелями кулачного боя между «ястребом» Романом Абросимовым и легионером «Металлурга» Люком Джонсоном. Победа в этом противостоянии осталась за Абросимовым.
Собственно, и весь матч остался за омичами, — на последних минутах гости сняли вратаря, ошиблись на выходе из своей зоны и Ткачев поставил финальную точку, — 4:1.
В следующем игре «Авангард» встретится с московским «Динамо» на домашнем льду 13 октября.