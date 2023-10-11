Омич подал в суд на соседей из-за камер видеонаблюдения во дворе дома

Posted 11 октября 2023, 04:46
Published 11 октября 2023, 04:46
Modified 11 октября 2023, 04:48
Updated 11 октября 2023, 04:48
Житель Омска подал в суд на своих соседей из-за камер видеонаблюдения, установленных во дворе частного дома, сообщили в пресс-службе Облсуда. Мужчина рассказал, что собственники установили камеры без его ведома. На видео фиксировались все действия в ограде дома, в том числе посещение им туалета. Истец также является собственником жилого дома, ему принадлежит 1/8 доли.
Заявитель потребовал убрать камеры и выплатить ему 90 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ответчики сообщили, что с истцом регулярно возникают конфликты, а сам он по адресу не проживает.
Куйбышевский районный суд посчитал требования заявителя необоснованными, в удовлетворении иска отказал. Тогда мужчина подал апелляцию. В областном суде признали, что видеосъемка в данном случае нарушает права частной жизни. Решение нижестоящей инстанции отменили, иск заявителя был удовлетворен.