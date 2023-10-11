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Михаил Кравец доволен игрой и победой

Наставник омского «Авангарда» о победе над «Металлургом»: «Этот экзамен мы выдержали»

11 октября 2023, 18:06
Фото: ХК Авангард
Михаил Кравец доволен игрой и победой

Главный тренер омского «Авангарда» назвал победу над «Металлургом» экзаменом

Михаил Кравец считает, что выигрыш в сегодняшнем матче стал возможен благодаря самоотдаче каждого игрока.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец высказался о победе над лидером Восточной конференции — «Металлургом» из Магнитогорска.

«Мы играли с очень серьезной командой, которая идет на первом месте [в конференции] и показывает достаточно серьезную игру. Считаю, что этот экзамен мы выдержали и сдали его на „отлично“. Рад за победу и за команду, которая смогла перевести веру наших болельщиков в победу, — считает Михаил Кравец.

Главным компонентом этой победы наставник «ястребов» назвал самоотдачу каждого игрока.

«Главное, что, несмотря на пропущенный гол, команда продолжала трудиться и работать, выполнять игровое задание, что, в принципе, и принесло успех. Это коллективная победа с полной самоотдачей каждого игрока», — уверен Кравец.

Напомним, что матч между «Авангардом» и «Металлургом» закончился уверенной победой омичей со счетом 4:1.

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