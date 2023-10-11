Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:44

Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

Налоговики начали банкротить одну из компаний Дмитрия Павлова

Налоговики начали банкротить одну из компаний Дмитрия Павлова

11 октября 2023, 10:44
Фото: 1MI
Соответствующее заявление уже подано в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Все платежи», зарегистрированное в Омске на улице Василия Шукшина, может быть признано несостоятельным должником. Соответствующее заявление уже принято на рассмотрение судом.

— Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась 05.10.2023 в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО ВСЕ ПЛАТЕЖИ несостоятельным (банкротом), — говорится в официальном сообщении.

Город55 писал о «Всех платежах» совсем недавно в связи с изменением структуры собственности: весь уставный капитал этой фирмы перешел от небанковской кредитной организации «Перспектива» к известному омскому бизнесмену и депутату регионального Законодательного собрания Дмитрию Павлову (впрочем, «Перспектива» тоже принадлежит Павлову, то есть по сути ничего не изменилось).

«Все платежи» специализируются на разработке компьютерного программного обеспечения. Их выручка за 2022 год составила 8,5 млн рублей, а вот расходы превысили 14 млн, то есть год получился убыточным. При этом стоимость активов компании оценивается в 64 млн рублей.

Директором фирмы является с 2020 года Александр Юрин. Он же руководит рекламным агентством «Медиа-холдинг „Слово“», принадлежащим Дмитрию Павлову на 50%.

Дмитрий Павлов оформил на себя «Все платежи»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Дмитрий Павлов#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Налоговики
Подпишитесь
Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде
Сегодня, 10:08
Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег
Сегодня, 07:39
Темури Латария назначил нового директора Морозовской птицефабрики
Сегодня, 04:49
Топ арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»
Сегодня, 07:52
Аварийный детсад в Омской области хотят отдать в частные руки за 14 млн рублей
Сегодня, 05:43
Престарелый омич попался на разврате с 8-летней девочкой
Сегодня, 08:06