Налоговики начали банкротить одну из компаний Дмитрия Павлова

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Общество с ограниченной ответственностью «Все платежи», зарегистрированное в Омске на улице Василия Шукшина, может быть признано несостоятельным должником. Соответствующее заявление уже принято на рассмотрение судом.
— Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области обратилась 05.10.2023 в Арбитражный суд Омской области с заявлением о признании ООО ВСЕ ПЛАТЕЖИ несостоятельным (банкротом), — говорится в официальном сообщении.
Город55 писал о «Всех платежах» совсем недавно в связи с изменением структуры собственности: весь уставный капитал этой фирмы перешел от небанковской кредитной организации «Перспектива» к известному омскому бизнесмену и депутату регионального Законодательного собрания Дмитрию Павлову (впрочем, «Перспектива» тоже принадлежит Павлову, то есть по сути ничего не изменилось).
«Все платежи» специализируются на разработке компьютерного программного обеспечения. Их выручка за 2022 год составила 8,5 млн рублей, а вот расходы превысили 14 млн, то есть год получился убыточным. При этом стоимость активов компании оценивается в 64 млн рублей.
Директором фирмы является с 2020 года Александр Юрин. Он же руководит рекламным агентством «Медиа-холдинг „Слово“», принадлежащим Дмитрию Павлову на 50%.