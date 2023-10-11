Налоговики начали банкротить одну из компаний Дмитрия Павлова

Город55 писал о «Всех платежах» совсем недавно в связи с изменением структуры собственности: весь уставный капитал этой фирмы перешел от небанковской кредитной организации «Перспектива» к известному омскому бизнесмену и депутату регионального Законодательного собрания Дмитрию Павлову (впрочем, «Перспектива» тоже принадлежит Павлову, то есть по сути ничего не изменилось).