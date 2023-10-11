Лихорадка и аборты. В Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных

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Published Сегодня, 02:33
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В Марьяновском районе ввели карантин из-за сальмонеллеза животных. Приказ 9 октября подписал замначальника Главного управления ветеринарии Омской области Александр Захаров. Карантин бессрочный, будет действовать пока не отменят.
Очаг заражения нашли на ферме «Овцевод» рядом с деревней Усовка.
«Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий: перегруппировку восприимчивых животных без ведома ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство; вывоз животных для племенных целей и продажу животных населению», — говорится в тексте приказа.
Станции по борьбе с болезнями животных поручено провести санитарные мероприятия по ликвидации сальмонеллеза.
Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека. Заражение происходит через инфицированные молоко, воду, корм, предметы, загрязненные больными животными, общение с бактерионосителями. Болеют лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, пушные звери, птицы и др. Для сальмонеллеза животных характерны лихорадка, аборты, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и кровообращения, поражение центральной нервной системы, суставов.
Ранее Город55 сообщал, что в Саргатском районе Омской области отменили карантин по бешенству. Ограничения действовали в течение двух месяцев.