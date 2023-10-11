Лихорадка и аборты. В Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека. Заражение происходит через инфицированные молоко, воду, корм, предметы, загрязненные больными животными, общение с бактерионосителями. Болеют лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, пушные звери, птицы и др. Для сальмонеллеза животных характерны лихорадка, аборты, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и кровообращения, поражение центральной нервной системы, суставов.