Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:35

Updated Сегодня, 02:35

Иллюстрация

Лихорадка и аборты. В Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных

11 октября 2023, 02:33
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Марьяновском районе Омской области ввели карантин из-за сальмонеллеза животных

Очаг заражения нашли на ферме «Овцевод» рядом с деревней Усовка.

В Марьяновском районе ввели карантин из-за сальмонеллеза животных. Приказ 9 октября подписал замначальника Главного управления ветеринарии Омской области Александр Захаров. Карантин бессрочный, будет действовать пока не отменят.

Очаг заражения нашли на ферме «Овцевод» рядом с деревней Усовка.

«Запретить в неблагополучном пункте на период действия ограничительных мероприятий: перегруппировку восприимчивых животных без ведома ветеринарного специалиста, обслуживающего хозяйство; вывоз животных для племенных целей и продажу животных населению», — говорится в тексте приказа.

Станции по борьбе с болезнями животных поручено провести санитарные мероприятия по ликвидации сальмонеллеза.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека. Заражение происходит через инфицированные молоко, воду, корм, предметы, загрязненные больными животными, общение с бактерионосителями. Болеют лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, пушные звери, птицы и др. Для сальмонеллеза животных характерны лихорадка, аборты, нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и кровообращения, поражение центральной нервной системы, суставов.

Ранее Город55 сообщал, что в Саргатском районе Омской области отменили карантин по бешенству. Ограничения действовали в течение двух месяцев.

Опасность миновала. В Омской области отменили карантин по бешенству
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Животные#Свиньи#Карантин#Марьяновский район#Крупный рогатый скот#Евгений Игишев#Ферма#Птицы#Лошади
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Вчера, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Вчера, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Вчера, 03:59
На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах
Вчера, 11:09
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Вчера, 05:47
В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»
Вчера, 11:05