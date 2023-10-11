Как сохранить урожай свеклы

Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 21:09
Updated Сегодня, 21:09
Не каждый вид свеклы подходит для длительного хранения. Ранние сорта могут сохраняться только до 4 месяцев, в то время как средне- и позднеспелые сорта могут храниться до 8 месяцев. Если вы хотите, чтобы свекла оставалась свежей как можно дольше, выбирайте сорта Мулатка, Браво, Салатная или Несравненная. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Есть несколько советов по подготовке свеклы перед хранением, чтобы овощ оставался свежим и сохранял свои полезные качества. Осторожно извлекайте свеклу из земли, чтобы не повредить кожуру. Подкопайте овощ со всех сторон, потяните за ботву и подсушите в проветриваемом помещении. Очистите свеклу от грунта аккуратно, не используя нож, чтобы не поцарапать кожуру. Удалите ботву и подрежьте слишком длинные корни. Рассортируйте свеклу на целые корнеплоды и те, которые повреждены. Поврежденные овощи следует использовать сразу. Не мойте свеклу перед хранением. Не сохраняйте слишком мелкие и слишком крупные плоды — лучше использовать их сразу. Для хранения лучше всего подходят овощи диаметром около 10 сантиметров.
Чтобы свекла хранилась долго, необходимо обеспечить определенные условия — темное место, температура от 0 до +2 градусов, влажность не менее 90%, хорошая циркуляция воздуха, исключение риска заморозки.
Квартира — не самое подходящее место для хранения свеклы, но если нет других вариантов, то можно оставить ее здесь. В квартирных условиях свекла продержится около 4 месяцев. Некоторые помещения в квартире, где она может сохраняться относительно комфортно: на балконе или в кладовке.
Свеклу можно оставить в холодильнике, завернув каждый плод в бумагу или фольгу. При таких условиях свекла сохранится не более 2-3 месяцев.
В морозильнике свеклу можно хранить до полугода. Отварите овощ в течение 40 минут после закипания, снимите шкурку, натрите на терке и запакуйте в пакет. Эту массу можно использовать для приготовления борща.
Подвал или погреб являются оптимальными местами для хранения свеклы. Овощи следует упаковать в пакеты, но не закрывать их, чтобы обеспечить вентиляцию. Другие способы хранения в подвале или погребе: в ящиках, в ящиках с солью, в тканевых мешках, на картофеле, в глине или в листьях.
В огороде также можно устроить специальные укрытия для хранения свеклы, например, хранение в буртах. Они представляют собой яму, в которую складывается свекла. Сверху укладывается слой соломы и земли. Если применять этот метод в холодных регионах, следует установить дополнительное укрытие.