Как сохранить урожай свеклы

Есть несколько советов по подготовке свеклы перед хранением, чтобы овощ оставался свежим и сохранял свои полезные качества. Осторожно извлекайте свеклу из земли, чтобы не повредить кожуру. Подкопайте овощ со всех сторон, потяните за ботву и подсушите в проветриваемом помещении. Очистите свеклу от грунта аккуратно, не используя нож, чтобы не поцарапать кожуру. Удалите ботву и подрежьте слишком длинные корни. Рассортируйте свеклу на целые корнеплоды и те, которые повреждены. Поврежденные овощи следует использовать сразу. Не мойте свеклу перед хранением. Не сохраняйте слишком мелкие и слишком крупные плоды — лучше использовать их сразу. Для хранения лучше всего подходят овощи диаметром около 10 сантиметров.