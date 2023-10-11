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Posted Сегодня, 09:22

Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

иллюстрация

Известный комик из Омска Молчанов создал сериал для крупного телеканала

11 октября 2023, 09:22
Фото: Город55
иллюстрация
Омич начал работать в период пандемии, но уже в Москве.

Известный стендап-комик из Омска Сергей Молчанов рассказал, что стал автором сериала, который выходит этой осенью на телеканале СТС. Первую серию покажут сегодня, 11 октября.

Три года назад он переехал в столицу и сразу взялся за этот проект. В период пандемии Молчанов решил отправиться в деревню Окунево Омской области и порыбачить. В тот период его приятель предложил написать сериал и Сергей согласился.

Он публично поблагодарил всех людей, с которыми познакомился при создании этого сериала. Также омич признался, что этот проект сильно изменил его жизнь.

Изначально сериал назывался по-другому, рассказал Молчанов у себя на личной странице. Сейчас же ему дали название «Галя, у нас отмена!». Над сюжетом комик работал в течение трех-четырех месяцев, а далее проходили съемки.

Ранее Город55 писал о том, что в Омске снимали фильм на военную тематику «Часы для Веры». В скором времени его планируют запустить в широкий прокат.

Снятый в Омске фильм «Часы для Веры» хотят запустить в широкий прокат в этом году
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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Сериал#Алина Ясинская
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