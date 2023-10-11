Известный комик из Омска Молчанов создал сериал для крупного телеканала

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Известный стендап-комик из Омска Сергей Молчанов рассказал, что стал автором сериала, который выходит этой осенью на телеканале СТС. Первую серию покажут сегодня, 11 октября.
Три года назад он переехал в столицу и сразу взялся за этот проект. В период пандемии Молчанов решил отправиться в деревню Окунево Омской области и порыбачить. В тот период его приятель предложил написать сериал и Сергей согласился.
Он публично поблагодарил всех людей, с которыми познакомился при создании этого сериала. Также омич признался, что этот проект сильно изменил его жизнь.
Изначально сериал назывался по-другому, рассказал Молчанов у себя на личной странице. Сейчас же ему дали название «Галя, у нас отмена!». Над сюжетом комик работал в течение трех-четырех месяцев, а далее проходили съемки.
Ранее Город55 писал о том, что в Омске снимали фильм на военную тематику «Часы для Веры». В скором времени его планируют запустить в широкий прокат.