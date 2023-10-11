Главный тренер омского «Авангарда» Кравец рассказал о судьбе вратаря Василия Демченко

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дальнейшей судьбе вратаря Василия Демченко в команде.
«Демченко тренируется, готовится и восстанавливается, а мы ищем варианты для улучшения его игры», — заверил Кравец.
Напомним, в сегодняшнем матче с магнитогорским «Металлургом» ворота «ястребов» защищал Илья Проскуряков, который, по мнению главного тренера команды, имеет все шансы для попадания в основу.
«Проскуряков себя отлично показал, у него есть все возможности играть в основе. Конкуренция — хорошее дело, которое помогает развиваться всем ребятам», — считает наставник омичей.
Напомним, как ранее сообщал Город55, игру с магнитогорцами Кравец назвал «экзаменом на „отлично“.