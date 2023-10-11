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Василий Демченко пока на паузе

Главный тренер омского «Авангарда» Кравец рассказал о судьбе вратаря Василия Демченко

11 октября 2023, 18:21
Фото: ХК Авангард
Василий Демченко пока на паузе

Главный тренер омского «Авангарда» рассказал, останется ли Демченко в основе

Сейчас тренерский состав команды ищет варианты для улучшения игры хоккеиста.

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дальнейшей судьбе вратаря Василия Демченко в команде.

«Демченко тренируется, готовится и восстанавливается, а мы ищем варианты для улучшения его игры», — заверил Кравец.

Напомним, в сегодняшнем матче с магнитогорским «Металлургом» ворота «ястребов» защищал Илья Проскуряков, который, по мнению главного тренера команды, имеет все шансы для попадания в основу.

«Проскуряков себя отлично показал, у него есть все возможности играть в основе. Конкуренция — хорошее дело, которое помогает развиваться всем ребятам», — считает наставник омичей.

Напомним, как ранее сообщал Город55, игру с магнитогорцами Кравец назвал «экзаменом на „отлично“.

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