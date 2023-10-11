Глава Российского экологического общества поставил ОНПЗ в пример всем промышленникам

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
По мнению главы Российского экологического общества, председателя экспертного совета по экологии при губернаторе Омской области Рашида Исмаилова, омские предприятия планомерно следуют своим программам по снижению выбросов. Большинство крупных производств ведут работу прозрачно, виден прогресс в этой сфере.
Эксперт особо отметил новый комплекс первичной переработки нефти Омского НПЗ, который позволит снизить экологическую нагрузку. Он был запущен в сентябре этого года, чтобы заменить сразу шесть устаревших установок. Производство к тому же оснащено автоматизированной системой мониторинга воздуха для прямой передачи экологических параметров в Росприроднадзор. Датчики внедряются и на других ключевых производственных объектах завода. По словам эксперта, ОНПЗ стал первым предприятием в регионе где установлена такая система контроля за атмосферой.
«Открытость и прозрачность экологических показателей — одна из базовых составляющих современного промпроизводства. В части экологической открытости и доступности омские нефтепереработчики — пример для других промышленников, не только для региона, но и для других промышленных центров России», — подчеркнул Рашид Исмаилов.
Напомним, федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в Омске с 2018 года. В нем участвуют 24 крупнейших промышленных предприятия города. За счет реализации проекта к 2026 году совокупный объем выбросов в атмосферный воздух от транспорта, объектов теплоэнергетики, предприятий Омска должно быть снижено на 25% к уровню 2017 года.