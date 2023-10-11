Глава Российского экологического общества поставил ОНПЗ в пример всем промышленникам

Эксперт особо отметил новый комплекс первичной переработки нефти Омского НПЗ, который позволит снизить экологическую нагрузку. Он был запущен в сентябре этого года, чтобы заменить сразу шесть устаревших установок. Производство к тому же оснащено автоматизированной системой мониторинга воздуха для прямой передачи экологических параметров в Росприроднадзор. Датчики внедряются и на других ключевых производственных объектах завода. По словам эксперта, ОНПЗ стал первым предприятием в регионе где установлена такая система контроля за атмосферой.