Есть пострадавшие. В московском метро столкнулись два поезда

Фотографии с места происшествия публикует «Подъем». По информации этого же телеграм-канала, в аварии есть пострадавшие: девушка-пассажир и водитель поезда. Происшествие случилось сегодня утром, 11 октября, в 10:22 по московскому времени. Из-за столкновения интервалы движения поездов были увеличены.