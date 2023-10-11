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Published Сегодня, 08:21

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На одной из веток московского метро столкнулись два поезда

Есть пострадавшие. В московском метро столкнулись два поезда

11 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI

На одной из веток московского метро столкнулись два поезда

По информации дептранса Москвы, авария произошла на салатовой ветке на станции «Печатники».

Фотографии с места происшествия публикует «Подъем». По информации этого же телеграм-канала, в аварии есть пострадавшие: девушка-пассажир и водитель поезда. Происшествие случилось сегодня утром, 11 октября, в 10:22 по московскому времени. Из-за столкновения интервалы движения поездов были увеличены.

В департаменте транспорта Москвы рассказали, что столкновение произошло из-за наката старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.

Сейчас от станции «Люблино» до станции «Дубровка» остановлено движение поездов. Работы по восстановлению движения на участке выполняют все службы мосметро. Причины произошедшего установит специальная комиссия.

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