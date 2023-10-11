Есть пострадавшие. В московском метро столкнулись два поезда

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Фотографии с места происшествия публикует «Подъем». По информации этого же телеграм-канала, в аварии есть пострадавшие: девушка-пассажир и водитель поезда. Происшествие случилось сегодня утром, 11 октября, в 10:22 по московскому времени. Из-за столкновения интервалы движения поездов были увеличены.
В департаменте транспорта Москвы рассказали, что столкновение произошло из-за наката старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.
Сейчас от станции «Люблино» до станции «Дубровка» остановлено движение поездов. Работы по восстановлению движения на участке выполняют все службы мосметро. Причины произошедшего установит специальная комиссия.