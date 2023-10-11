Эксперт: Сокращение авиаперевозок — «звоночек» будущих проблем

Для этого необходимо выполнить программу импортозамещения в гражданской авиации к 2030 году, которая уже была принята указом президента. Однако эксперт выразил сомнения в возможности выполнения программы из-за отсутствия оптимизма и сложностей в получении комплектующих и двигателей для самолетов.