Эксперт: Сокращение авиаперевозок — «звоночек» будущих проблем

Posted Сегодня, 20:30
Published Сегодня, 20:30
Modified Сегодня, 21:33
Updated Сегодня, 21:33
Причиной проблем с обслуживанием самолетов в российских авиакомпаниях стали антироссийские санкции, которые запрещают продажу самолетов и запчастей к ним со стороны Запада.
Олег Смирнов, эксперт в области гражданской авиации, в интервью Общественной службе новостей выразил свое мнение относительно решения авиакомпании S7. Он полагает, что подобные случаи будут происходить все чаще в будущем.
Согласно его словам, основная проблема связана с износом двигателей, которые нуждаются в регулярном обслуживании. Однако ресурсы для этого постепенно иссякают. Это приводит к сокращению авиаперевозок.
Согласно Смирнову, чтобы решить проблему, необходимо изменить внешние отношения России со США и Европой. Он также предположил, что решение сократить авиаперевозки на 10-15% может быть связано с желанием сохранить летный потенциал на летний сезон, когда спрос на авиаперелеты повышается.
Смирнов выразил опасения относительно будущего российской авиационной отрасли. Он считает, что Россия должна стать самодостаточной в производстве самолетов, поскольку страна имеет огромные территории и множество перелетов. Он подчеркнул, что при нынешних условиях без изменений в отношениях с Западом российская гражданская авиация и политический суверенитет России будут под угрозой.
Для этого необходимо выполнить программу импортозамещения в гражданской авиации к 2030 году, которая уже была принята указом президента. Однако эксперт выразил сомнения в возможности выполнения программы из-за отсутствия оптимизма и сложностей в получении комплектующих и двигателей для самолетов.
Если импортозамещение не произойдет, России придется привлекать зарубежные авиакомпании по «мокрому лизингу» с использованием их самолетов и экипажей. Согласно мнению Смирнова, это может нанести серьезный ущерб российской гражданской авиации и политическому суверенитету страны.
Он предполагает, что трудности для российских авиакомпаний могут начаться уже следующим летом, когда проблемы с обслуживанием импортных самолетов достигнут критического уровня. Это может привести к увеличению стоимости перелетов и вредить отрасли.