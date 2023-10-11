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Детский психолог оценила пользу игрушек-антистресс

11 октября 2023, 14:16
Детские игрушки-антистресс не способны серьезно влиять на настроение ребенка.

Об этом в интервью News заявила детский психолог Наталья Наумова. В то же время, по ее мнению, такие игрушки помогают расслабиться на некоторое время: аналогичный эффект возможен, если ребенок потеребит свою одежду или волосы.

Пока ребенок занят игрушкой, нажимает на кнопки, извлекает необычные эффекты и звуки, он отвлекается, поэтому подобные товары иногда действительно способствуют его релаксации. Тем не менее, роль успокаивающей беседы с родителями и других проявлений поддержки с их стороны имеет большее значение в данной ситуации, указала Наумова, отметив, что взрослым нужно заботиться о постоянном поддержании в семье атмосферы спокойствия.

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