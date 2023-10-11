Детский психолог оценила пользу игрушек-антистресс

Пока ребенок занят игрушкой, нажимает на кнопки, извлекает необычные эффекты и звуки, он отвлекается, поэтому подобные товары иногда действительно способствуют его релаксации. Тем не менее, роль успокаивающей беседы с родителями и других проявлений поддержки с их стороны имеет большее значение в данной ситуации, указала Наумова, отметив, что взрослым нужно заботиться о постоянном поддержании в семье атмосферы спокойствия.