Что нельзя делать в день Феофана Милостивого

В народе Феофана прозвали Милостивым за его доброту и чудесные поступки, а также за то, что к этому дню обычно возвращалось тепло. Люди говорили: «Преподобный нас своим плащом прикрывает». Ночью выходили смотреть на звезды: если их было много и ярко светили, ждали сухую осень. Про звездное небо говорили: «У нас под окном полно репы лукошко».