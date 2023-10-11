Что нельзя делать в день Феофана Милостивого

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
Modified Сегодня, 20:54
Updated Сегодня, 20:54
В народе Феофана прозвали Милостивым за его доброту и чудесные поступки, а также за то, что к этому дню обычно возвращалось тепло. Люди говорили: «Преподобный нас своим плащом прикрывает». Ночью выходили смотреть на звезды: если их было много и ярко светили, ждали сухую осень. Про звездное небо говорили: «У нас под окном полно репы лукошко».
Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, которые наши предки старались соблюдать. Об этом пишет Общественная служба новостей.
В этот день не рекомендуется обижаться на кого-то. Раньше верили, что обида в день Феофана может превратиться в болезнь, от которой потом будет очень сложно избавиться.
В этот день не стоит обращать внимание на людей, которые пытаются вас задеть и говорят что-то обидное или колкое.
Наши предки в день Феофана избегали делиться своими планами на жизнь и мечтами. Считалось, что в противном случае они могут не сбыться.
Чтобы не поранить пальцы, женщинам сегодня не нужно брать в руки иголки. Такие раны будут плохо заживать.
В день Феофана нельзя отказывать в милостыне или помощи нуждающимся людям и бездомным животным.
В старину в этот день почитали охотников. Обычно они ловили зайца. Если охотникам везло, то проводили вечер за столом. Ели вкусные блюда и рассказывали охотничьи истории.
Свежую дичь обязательно угощали сирот и нищих, приглашали в дом, садили за стол. К столу подавали также особые булочки, которые называли «милостивыми». Их готовили из белой муки и посыпали маком.
Охотники 12 октября (29 сентября по старому стилю) следовали приметам. Особенно опасались женщин, которые могли им перейти дорогу. Если так случалось, тогда, согласно поверью, нужно было свернуть на другую дорогу, чтобы вернуться домой с пустыми руками.
Хозяйки в день Феофана проверяли соль в солонках. Говорили, что если она испортится, то скоро будет мокрый снег или дождь.