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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

В одном из районов Омска продолжается строительство новой школы

Будет готова к концу года. В Омске продолжается строительство школы на Космическом

11 октября 2023, 13:09
Фото: Минстрой Омской области

В одном из районов Омска продолжается строительство новой школы

О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства строительства Омской области.

Сейчас в школе монтируют учебную мебель, также продолжаются работы по монтажу окон, фасадов и внутренняя отделка помещений.

Первым будет оборудован кабинет информатики, для его обустройства уже завезены парты, стулья и шкафы для методических материалов. Также готов к скорому запуску тепловой узел, решены вопросы с присоединением ко всем внешним коммуникациям.

Напомним, что школа рассчитана на 1122 места, ее общая площадь составляет 20,7 тысяч квадратных метров. Образовательное учреждение будет состоять из трех блоков: А, Б и В и уже в сентябре 2024 года должно открыть двери для учеников. Строительством занимается подрядчик «Строительные материалы Сибири».

Фото: Минстрой Омской области
Школа на Космическом проспекте в Омске за 1,7 млрд рублей готова на 40%
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#Стройка#Омск#Школа#Строительство#Школьники#Новости#Строительство школы#Ремонт школ#Новая школа#Анастасия Баянова
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