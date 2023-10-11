Будет готова к концу года. В Омске продолжается строительство школы на Космическом

Напомним, что школа рассчитана на 1122 места, ее общая площадь составляет 20,7 тысяч квадратных метров. Образовательное учреждение будет состоять из трех блоков: А, Б и В и уже в сентябре 2024 года должно открыть двери для учеников. Строительством занимается подрядчик «Строительные материалы Сибири».