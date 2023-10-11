Будет готова к концу года. В Омске продолжается строительство школы на Космическом

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Сейчас в школе монтируют учебную мебель, также продолжаются работы по монтажу окон, фасадов и внутренняя отделка помещений.
Первым будет оборудован кабинет информатики, для его обустройства уже завезены парты, стулья и шкафы для методических материалов. Также готов к скорому запуску тепловой узел, решены вопросы с присоединением ко всем внешним коммуникациям.
Напомним, что школа рассчитана на 1122 места, ее общая площадь составляет 20,7 тысяч квадратных метров. Образовательное учреждение будет состоять из трех блоков: А, Б и В и уже в сентябре 2024 года должно открыть двери для учеников. Строительством занимается подрядчик «Строительные материалы Сибири».