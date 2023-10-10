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Житель Забайкалья скончался после операции по уменьшению желудка

10 октября 2023, 07:26
В Забайкалье произошла трагическая смерть местного жителя после операции по уменьшению желудка, которую провели в одной из местных больниц. Следственный комитет начал проверку данного случая.

Исходно мужчину лечили антибиотиками, но позже ему посоветовали обратиться к хирургу для резекции желудка. Родственники пациента заявляют, что операция обошлась им в 200 тысяч рублей. Однако спустя два месяца после операции мужчина скончался, у него развился абсцесс, пишет ФедералПресс

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По документам, операцию назначили по другому диагнозу и ее проводили другие врачи. Сестра погибшего утверждала, что медицинские документы были подделаны. При эксгумации органы — сердце, пищевод и желудок — внутри тела не обнаружили.

Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщила, что уголовное дело было прекращено после проведения расследования. О результате будет доложено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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