Житель Забайкалья скончался после операции по уменьшению желудка

Исходно мужчину лечили антибиотиками, но позже ему посоветовали обратиться к хирургу для резекции желудка. Родственники пациента заявляют, что операция обошлась им в 200 тысяч рублей. Однако спустя два месяца после операции мужчина скончался, у него развился абсцесс, пишет ФедералПресс