Житель Забайкалья скончался после операции по уменьшению желудка

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Исходно мужчину лечили антибиотиками, но позже ему посоветовали обратиться к хирургу для резекции желудка. Родственники пациента заявляют, что операция обошлась им в 200 тысяч рублей. Однако спустя два месяца после операции мужчина скончался, у него развился абсцесс, пишет ФедералПресс
По данному факту было возбуждено уголовное дело. По документам, операцию назначили по другому диагнозу и ее проводили другие врачи. Сестра погибшего утверждала, что медицинские документы были подделаны. При эксгумации органы — сердце, пищевод и желудок — внутри тела не обнаружили.
Пресс-служба регионального Следственного комитета сообщила, что уголовное дело было прекращено после проведения расследования. О результате будет доложено председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.