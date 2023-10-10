Ярославская фирма Игоря Антропенко накопила взысканий на 16 млн рублей

Уставный капитал «Яршпона», в котором 20 тысяч рублей, принадлежит напополам Инне и Игорю Антропенко. Последний как депутат Госдумы не может заниматься бизнесом, и его доля находится в доверительном управлении у сына Всеволода. «Яршпон» занимается производством листов для облицовки, шпона для фанеры, прессованной древесины. Его выручка за 2022 год составила почти 64 млн рублей, но прибыли фирма не принесла: есть только убыток в 16 млн рублей, тогда как в предыдущие годы прибыль составляла по 2-3 млн.