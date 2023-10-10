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судебные приставы

Ярославская фирма Игоря Антропенко накопила взысканий на 16 млн рублей

10 октября 2023, 10:30
Фото: 1MI
судебные приставы
«Ярославский шпон» в последнее время приносит владельцам только убытки.

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский шпон», принадлежащее известной в Омске предпринимательской семье, но зарегистрированное в городе Тутаев Ярославской области, в последнее время накопило немалые долги по взысканиям. Из открытых данных следует, что в общей сложности на данный момент есть 9 незакрытых исполнительных производств на общую сумму 16,5 млн рублей.

Больше всего «Яршпон» задолжал по исполнительному листу, выданному в январе 2023 года (кто взыскатель, не сообщается). Межрайоной ФНС №10 по Ярославской области он должен выплатить 5,45 млн рублей, ООО «Дунгос» (лесозаготовщику из Вологды) — 938 тысяч, строительной компании «Экоцентр» из Тутаева — 128 тысяч.

Уставный капитал «Яршпона», в котором 20 тысяч рублей, принадлежит напополам Инне и Игорю Антропенко. Последний как депутат Госдумы не может заниматься бизнесом, и его доля находится в доверительном управлении у сына Всеволода. «Яршпон» занимается производством листов для облицовки, шпона для фанеры, прессованной древесины. Его выручка за 2022 год составила почти 64 млн рублей, но прибыли фирма не принесла: есть только убыток в 16 млн рублей, тогда как в предыдущие годы прибыль составляла по 2-3 млн.

Интересно, что стоимость активов «Яршпона» представляет собой отрицательное число — минус 15,2 млн рублей. Директором компании является с момента ее основания в 2013 году Максим Апонасенко.

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#Бизнес#Долги#Новости#Игорь Антропенко#Николай Эйхвальд
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