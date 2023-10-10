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Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Врач: Отопительный сезон — период тяжелых испытаний для здоровья

10 октября 2023, 14:07
Врач Александр Эдигер отметил, что период отопительного сезона является сложным для здоровья человека. Воздух в помещениях нестабилен из-за постоянных изменений температуры и влажности, что может негативно сказываться на организме.

Одной из опасностей является переохлаждение. Другая — возможное появление аллергических реакций, связанных с пылью в помещении или содержимым вентиляционных систем и кондиционеров. Об этом эксперт рассказал в интервью Общественной службе новостей.

Переход от летних к зимним температурам также может быть рискованным для здоровья. Либо мы будем одеваться недостаточно тепло с опасностью переохлаждения, либо будем одеваться слишком тепло и снова столкнемся с переохлаждением, отметил врач.

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