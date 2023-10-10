Врач: Отопительный сезон — период тяжелых испытаний для здоровья

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Одной из опасностей является переохлаждение. Другая — возможное появление аллергических реакций, связанных с пылью в помещении или содержимым вентиляционных систем и кондиционеров. Об этом эксперт рассказал в интервью Общественной службе новостей.
Переход от летних к зимним температурам также может быть рискованным для здоровья. Либо мы будем одеваться недостаточно тепло с опасностью переохлаждения, либо будем одеваться слишком тепло и снова столкнемся с переохлаждением, отметил врач.