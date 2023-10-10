В Ярославской области начнут платить за информацию о плевках на улице

По информации, полученной от пресс-службы правительства Ярославской области, планируется введение вознаграждения для граждан, которые сообщат о нарушителях административных законов. Это касается различных правонарушений, таких как плевки на общественных местах и незаконное граффити.