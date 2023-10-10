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В Ярославской области начнут платить за информацию о плевках на улице

10 октября 2023, 06:54
По информации, полученной от пресс-службы правительства Ярославской области, планируется введение вознаграждения для граждан, которые сообщат о нарушителях административных законов. Это касается различных правонарушений, таких как плевки на общественных местах и незаконное граффити.

В настоящее время разрабатывается проект постановления, который определяет порядок выплаты денежного вознаграждения гражданам за такие сообщения. Замглавы правительства Ярославской области Татьяна Потёмкина выразила мнение, что чем больше людей будут следить за соблюдением закона, тем меньше будет нарушений, пишет RT.

Она также подчеркнула, что речь идет не только о плевках, но и о других правонарушениях, таких как расклейка объявлений или выброс мусора.

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