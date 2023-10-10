В Новосибирске на парковке у ТЦ избили несовершеннолетнего ребенка

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Журналисты обратились к Управлению МВД по Новосибирской области, чтобы выяснить подробности.
Представители полиции сообщили, что до настоящего момента не поступало ни одного сообщения или заявления о данном инциденте. Однако информация о случившемся была зафиксирована сотрудниками полиции на основе публикации в социальных сетях, и в настоящее время проводится проверка этого случая, пишет ФедералПресс.
Правоохранительные органы также уточнили, что работают над установлением личностей нападавших. По словам свидетелей, это не первый случай подобного нападения на парковке торгового центра. Один из местных жителей рассказал, что он успел снять на видео двух подростков, которые совершали избиение. После этого свидетель отпугнул нападавших и вызвал охранника, однако пострадавший ребенок испугался и быстро убежал с парковки.