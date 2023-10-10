В Новосибирске на парковке у ТЦ избили несовершеннолетнего ребенка

Правоохранительные органы также уточнили, что работают над установлением личностей нападавших. По словам свидетелей, это не первый случай подобного нападения на парковке торгового центра. Один из местных жителей рассказал, что он успел снять на видео двух подростков, которые совершали избиение. После этого свидетель отпугнул нападавших и вызвал охранника, однако пострадавший ребенок испугался и быстро убежал с парковки.