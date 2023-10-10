В Болгарии задержали троих россиян

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
По данным издания, россияне и белорусы были задержаны за попытку обойти санкции. Всего было задержано 12 человек по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на издание Novini.
«Организованная преступная группа была выявлена и нейтрализована», — заявила заместитель главного прокурора страны Мария Павлова.
По словам прокурора, арестованные создали компанию, которая приобрела товары двойного назначения на сумму около четырех миллионов евро. Среди этих покупок были оптические прицелы и авиационные радиостанции.