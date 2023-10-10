Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:38

Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:41

Updated Сегодня, 17:41

В Болгарии задержали троих россиян

10 октября 2023, 17:38
В Болгарии полиция арестовала трех граждан России и двух граждан Белоруссии. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на информацию МВД страны.

По данным издания, россияне и белорусы были задержаны за попытку обойти санкции. Всего было задержано 12 человек по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на издание Novini.

«Организованная преступная группа была выявлена и нейтрализована», — заявила заместитель главного прокурора страны Мария Павлова.

По словам прокурора, арестованные создали компанию, которая приобрела товары двойного назначения на сумму около четырех миллионов евро. Среди этих покупок были оптические прицелы и авиационные радиостанции.

Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах
Сегодня, 11:09
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»
Сегодня, 11:05