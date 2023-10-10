В Болгарии задержали троих россиян

По данным издания, россияне и белорусы были задержаны за попытку обойти санкции. Всего было задержано 12 человек по обвинению в экспорте товаров двойного назначения в Россию в нарушение санкционного режима. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на издание Novini.