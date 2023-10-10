Советы экспертов: Как научиться копить

Для начала сбережений очень важно регулярно проанализировать свои расходы. Просмотрите, на что вы тратите деньги, и определите, какая часть идет на необходимые вещи, а какая — на излишние покупки. Если вы хотите копить деньги на определенную цель, посчитайте, сколько времени вам потребуется для накопления нужной суммы. Не забудьте также учесть инфляцию, которая может сделать вашу цель более дорогой через несколько лет.