Советы экспертов: Как научиться копить

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Одним из главных препятствий к накоплению является неумение правильно распределять свои финансы и планировать бюджет. Часто мы начинаем заниматься этим только в критический момент, вместо того чтобы делать это постоянно. Также нас соблазняют разные ненужные вещи, когда появляется возможность потратить деньги. И многие люди не видят смысла в накоплениях, живя настолько, сколько есть сейчас. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Эксперты рекомендуют откладывать не менее 10% от своих доходов. Таким образом формируется «финансовая подушка безопасности», которая должна составлять от 3 до 6 месяцев расходов. Эти сбережения нужны для того, чтобы иметь возможность справиться с неожиданными ситуациями, такими как увольнение или долгосрочная болезнь.
Если вам кажется, что ваш заработок слишком маленький, чтобы откладывать деньги, то можно попробовать сократить некоторые расходы. Это не должно касаться продуктов питания и лекарств, но вы можете выбирать более доступные варианты одежды или использовать акции и скидки при покупках. Также избавление от вредных привычек поможет вам не только сэкономить деньги, но и сохранить здоровье.
Для начала сбережений очень важно регулярно проанализировать свои расходы. Просмотрите, на что вы тратите деньги, и определите, какая часть идет на необходимые вещи, а какая — на излишние покупки. Если вы хотите копить деньги на определенную цель, посчитайте, сколько времени вам потребуется для накопления нужной суммы. Не забудьте также учесть инфляцию, которая может сделать вашу цель более дорогой через несколько лет.
Если вам трудно соблюдать самодисциплину, то можно воспользоваться технологиями, которые помогут автоматически откладывать деньги. Некоторые сервисы предлагают списывать определенную сумму на вашу копилку каждый месяц. Также можно указать процент от доходов, которые будут автоматически откладываться, или начать копить сдачу.
Если вы хотите найти необычные способы мотивации, то можете попробовать интересные челленджи. Например, откладывать в копилку столько денег, сколько показывает термометр утром, или откладывать каждый день сумму, соответствующую номеру этого дня в году.
Самое главное — не тратить накопленные деньги раньше времени. Если вы планируете использовать их на серьезную цель, то нужно сохранять самоконтроль. Вы можете отправить деньги на вклад без возможности досрочного снятия, обменять их на другую валюту или доверить свои сбережения надежному человеку.
Иногда мы можем допускать ошибки в процессе накопления. Мы можем срываться и потратить накопленные деньги на что-то ненужное, выбрать неправильную стратегию накопления или снять деньги раньше срока.