Савватий Пчельник: Что можно и чего нельзя делать 11 октября

Также известно, что в этот день стоит быть осторожным с людьми, у которых карие или черные глаза, так как существует предание о возможном сглазе. Не стоит делиться своими планами, чтобы избежать зависти и несбывшихся намерений. Также считается неудачным пересчитывать деньги в Харитонов день, так как финансы могут покинуть дом.