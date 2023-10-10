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Савватий Пчельник: Что можно и чего нельзя делать 11 октября

10 октября 2023, 14:28
Известно, что в Харитонов день, который приходится на 11 октября 2023 года, существуют определенные запреты и поверья.

Некогда этот день считался недобрым, и наши предки старались не выходить из дома, чтобы не подвергнуться негативному воздействию злых людей. Многие также избегали уборки в доме, особенно выметания сора, так как это было связано с плохой приметой. Об этом рассказывает Общественная служба новостей.

Существуют и другие поверья и запреты, связанные с этой датой, которые наши предки старались соблюдать. Например, в Харитонов день не рекомендуется много трудиться — можно отдохнуть и никуда не спешить.

Также известно, что в этот день стоит быть осторожным с людьми, у которых карие или черные глаза, так как существует предание о возможном сглазе. Не стоит делиться своими планами, чтобы избежать зависти и несбывшихся намерений. Также считается неудачным пересчитывать деньги в Харитонов день, так как финансы могут покинуть дом.

Среди других запретов на этот день — не рекомендуется совершать помолвки, так как предполагалось, что такие браки могут быть недолгими.

Однако есть и то, что можно делать в Харитонов день. Например, считается, что в ночь перед этим днем снятся вещие сны, и важно запомнить их. Если сон был тревожным или кошмарным, то рекомендуется выпить святой воды.

В старину молодые пары, готовящиеся к свадьбе, приносили соседям кусочек пирога с медом в знак того, что их совместная жизнь будет счастливой и долгой.

Традицией в Харитонов день также является подача милостыни нуждающимся и помощь тем, кто попал в беду. Верится, что все доброе, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Таким образом, Харитонов день, хоть и ассоциируется с некоторыми запретами и поверьями, также предлагает определенные действия и традиции, которые могут быть связаны с счастьем и благополучием.

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