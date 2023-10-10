Савватий Пчельник: Что можно и чего нельзя делать 11 октября

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Некогда этот день считался недобрым, и наши предки старались не выходить из дома, чтобы не подвергнуться негативному воздействию злых людей. Многие также избегали уборки в доме, особенно выметания сора, так как это было связано с плохой приметой. Об этом рассказывает Общественная служба новостей.
Существуют и другие поверья и запреты, связанные с этой датой, которые наши предки старались соблюдать. Например, в Харитонов день не рекомендуется много трудиться — можно отдохнуть и никуда не спешить.
Также известно, что в этот день стоит быть осторожным с людьми, у которых карие или черные глаза, так как существует предание о возможном сглазе. Не стоит делиться своими планами, чтобы избежать зависти и несбывшихся намерений. Также считается неудачным пересчитывать деньги в Харитонов день, так как финансы могут покинуть дом.
Среди других запретов на этот день — не рекомендуется совершать помолвки, так как предполагалось, что такие браки могут быть недолгими.
Однако есть и то, что можно делать в Харитонов день. Например, считается, что в ночь перед этим днем снятся вещие сны, и важно запомнить их. Если сон был тревожным или кошмарным, то рекомендуется выпить святой воды.
В старину молодые пары, готовящиеся к свадьбе, приносили соседям кусочек пирога с медом в знак того, что их совместная жизнь будет счастливой и долгой.
Традицией в Харитонов день также является подача милостыни нуждающимся и помощь тем, кто попал в беду. Верится, что все доброе, сделанное в этот день, вернется сторицей.
Таким образом, Харитонов день, хоть и ассоциируется с некоторыми запретами и поверьями, также предлагает определенные действия и традиции, которые могут быть связаны с счастьем и благополучием.