Российский сериал о ВОВ отметили наградами в США

Два русских сериала — «О людях и войне» и «Работники склада» — были отмечены наградами на фестивале Minnesota Web Festival, который состоялся в штате Миннесота, США. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета.