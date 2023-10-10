Российский сериал о ВОВ отметили наградами в США

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
Сериал «О людях и войне» получил звание «Лучший драматический сериал» и также был удостоен наград за «Выдающийся актерский ансамбль» и «Превосходную оригинальную музыку к сериалу». Об этом пишет 360tv.ru.
Продюсер сериала Анна Чижова поделилась своим мнением: «Наше кино передает историческую правду и отображает сложную и глубокую душу русского человека. Очень ценно, что это понятно везде в мире».
Комедийную трагедию о законе кармы и перерождении «Работники склада» признали «Выдающимся фантастическим сериалом». Российского актера Данилу Стеклова отметили в категории «Исключительное драматическое исполнение».