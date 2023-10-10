Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Российский сериал о ВОВ отметили наградами в США

10 октября 2023, 17:36
Два русских сериала — «О людях и войне» и «Работники склада» — были отмечены наградами на фестивале Minnesota Web Festival, который состоялся в штате Миннесота, США. Об этом сообщает пресс-служба Института развития интернета.

Сериал «О людях и войне» получил звание «Лучший драматический сериал» и также был удостоен наград за «Выдающийся актерский ансамбль» и «Превосходную оригинальную музыку к сериалу». Об этом пишет 360tv.ru.

Продюсер сериала Анна Чижова поделилась своим мнением: «Наше кино передает историческую правду и отображает сложную и глубокую душу русского человека. Очень ценно, что это понятно везде в мире».

Комедийную трагедию о законе кармы и перерождении «Работники склада» признали «Выдающимся фантастическим сериалом». Российского актера Данилу Стеклова отметили в категории «Исключительное драматическое исполнение».

#Общество
Подпишитесь
Медуслуги на бумаге. Поликлиники массово приписывают омичам фальшивые услуги
Сегодня, 04:57
В ЗАГСе рассказали, что смертность в Омской области в 1,5 раза превышает рождаемость
Сегодня, 03:10
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
Сегодня, 03:59
На земле лучше. Почти половина омичей боится летать на самолетах
Сегодня, 11:09
Разорвано лицо. В Омске возбудили уголовное дело из-за нападения собаки на ребенка
Сегодня, 05:47
В Омске одобрили проект реконструкции одного из производственных корпусов ПО «Полет»
Сегодня, 11:05