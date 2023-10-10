Россия, Китай и Монголия развивают туристический маршрут «Великий чайный путь»

На протяжении всего маршрута будут созданы опорные пункты, включающие в себя музеи с памятными экспонатами, которые напоминают о связи с чаеторговлей. Кроме того, здесь будут открыты гостиницы, места отдыха и развлечений, а также спа-салоны, предлагающие лучшие методы восстановления, применяемые в России, Китае и Монголии. На маршруте также будут работать торговые предприятия и рестораны, пишет RT.