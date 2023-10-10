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Россия, Китай и Монголия развивают туристический маршрут «Великий чайный путь»

10 октября 2023, 07:28
Соглашение о развитии туристического маршрута «Великий чайный путь» было подписано Россией, Китаем и Монголией. Этот маршрут пройдет по традиционному торговому пути, который использовался в XVIII веке для экспорта чая из Китая через Монголию, Сибирь, Урал и Поволжье до Москвы и Санкт-Петербурга.

На протяжении всего маршрута будут созданы опорные пункты, включающие в себя музеи с памятными экспонатами, которые напоминают о связи с чаеторговлей. Кроме того, здесь будут открыты гостиницы, места отдыха и развлечений, а также спа-салоны, предлагающие лучшие методы восстановления, применяемые в России, Китае и Монголии. На маршруте также будут работать торговые предприятия и рестораны, пишет RT.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков сообщил, что уже 18 регионов России представили свои предложения по содержанию проекта «Великий чайный путь». Они включают такие достопримечательности, местные туристические маршруты, отели и туроператоров, которые заинтересованы в реализации этого проекта.

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