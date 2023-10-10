Психолог Вафин рассказал, как улыбка работает в качестве обезболивающего

Кроме того, улыбка может укрепить иммунную систему и снизить кровяное давление. Улыбаясь, мы расслабляем организм, что благотворно влияет на иммунную функцию. Это происходит благодаря выделению определенных гормонов в мозгу, которые передают информацию от одного нейрона другому.