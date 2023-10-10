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Психолог Вафин рассказал, как улыбка работает в качестве обезболивающего

10 октября 2023, 12:44
Широкая улыбка — это не только способ выражения чувств, но и настоящее лекарство. Улыбка может помочь организму бороться с проблемами. Психолог Артур Вафин рассказал о полезных свойствах улыбки.

Он ссылается на исследования медицинских психологов Эрнста Абеля и Майкла Крюгера, которые показали, что долгожители часто имеют продолжительную и искреннюю улыбку, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Улыбка снимает стресс и депрессию. Физический акт улыбки активирует определенные пути в мозгу, влияющие на эмоциональное состояние. Таким образом, улыбаясь, мы можем обмануть разум и почувствовать себя счастливыми, даже если изначально были настроены негативно.

Кроме того, улыбка может укрепить иммунную систему и снизить кровяное давление. Улыбаясь, мы расслабляем организм, что благотворно влияет на иммунную функцию. Это происходит благодаря выделению определенных гормонов в мозгу, которые передают информацию от одного нейрона другому.

Улыбка также способна снизить уровень болевых ощущений. Исследования показывают, что улыбка стимулирует высвобождение эндорфинов, естественных обезболивающих веществ, а также серотонина.

Таким образом, улыбка не только приятна для окружающих, но и имеет ряд полезных свойств для нашего здоровья.

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