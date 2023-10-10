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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 13:38

Психолог назвала причины травли ребенка в школе под Хабаровском

10 октября 2023, 12:45
Видеозапись жестокого избиения ученика кадетской школы №16 в поселке Заветы Ильича в Хабаровском крае вызвала возмущение родителей. В связи с этим инцидентом было начато расследование со стороны краевого Следственного комитета, а также объявлена проверка работы учителей на предмет их халатности.

Детский психолог Наталья Наумова прокомментировала ситуацию, отметив, что подобные случаи насилия уже происходили в данной школе. По ее словам, это обусловлено тем, что дети чувствуют, кто из них является слабым и беззащитным, а кто — сильным и агрессивным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ребенок-жертва становится объектом издевательств и унижений со стороны других учеников, которые стремятся продемонстрировать свою силу и неуязвимость. Такое поведение, по мнению психолога, связано с травматичными взаимоотношениями между учениками и взрослыми, а также с привычкой к насилию, которое допускается внутри школы.

Наумова также предположила, что поведение учителей может оказывать подавляющее воздействие на учеников. Они могут испытывать стресс или быть запуганными, что в свою очередь способствует возникновению насилия среди детей. Психолог также не исключила, что детей могут наказывать родители дома.

В целом, данная ситуация свидетельствует о проблемах в системе образования и взаимоотношений между учениками и педагогами. Порядок и безопасность должны быть приоритетами в образовательных учреждениях, чтобы предотвратить подобные случаи насилия и защитить детей от травматичных ситуаций.

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