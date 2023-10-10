Психолог назвала причины травли ребенка в школе под Хабаровском

Детский психолог Наталья Наумова прокомментировала ситуацию, отметив, что подобные случаи насилия уже происходили в данной школе. По ее словам, это обусловлено тем, что дети чувствуют, кто из них является слабым и беззащитным, а кто — сильным и агрессивным, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».